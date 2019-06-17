蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕

咱們在香港，就說說咱們香港自己的事吧！現在咱們自己本地的領導人好像就有這種既蠢且堅韌如石的人，相當恐怖，身為香港的領導人，事實上必須心懷700萬香港人，這是第一位，同時兼顧國家和大局情懷，愛港愛國。這是定位問題，如果反過來，完全站在國家的立場，會好心做壞事，弄了一屁股事，最後還給國家添煩添亂，自己沒本事，就最好量力而為。這個愛港愛國的定位很重要，因為如果不能愛港，得到香港廣大百姓的支持，不能打開局面，你的愛國只是空想，分分鐘是添亂。你必須要能擺平，或者最少平衡香港各方勢力，這樣推行東西，等於幫國家一個忙。

最近的《逃犯條例》修訂引起驚天動地的大波浪，百萬人上街遊行，幾萬人圍堵立法會，雖然特區政府宣布暫緩推行，可抗爭後續還在進行，廣大市民應該未必滿足於「暫緩」，事實上任何條例在某個地方推行，如果有這麼大多數的反對聲音，放棄可以說是肯定的，什麼叫「暫緩」？這是在給自己和國家找麻煩，因為很明顯這是香港人的底線，2003年就試過了，現在你竟然還敢試？自以為是的準備硬闖，卻不知道有沒有帶腦袋上班。

小金人有不少朋友之前都說，特區政府勢在必行，否則會影響特區政府的管治威信，所以不能撤。小金人嗤之以鼻，什麼叫「管治威信」，什麼叫「說過的話不能變」，特區政府，特區領導人又不是香港700萬人的父母，你們只是香港700萬人的公僕而已，「公僕」不是「父母官」，香港也算發達社會，普遍人教育水平也相當高，沒辦法普選也就算了（暫時普選也確實有很多技術問題，要兼顧一國的重要和國家大局），可什麼父母官呀！什麼我為你着想呀！這些廣大香港市民應沒法接受，你可以說是自由社會的弊病，在韓國、台灣、歐美，做領導人都是苦差，對於民智社會確實很難接受父母官的想法。

中國走自己社會主義 更需保留港橋樑

反過來，社會大部分人的觀點你必須絕對尊重，就算這個觀點有問題，最後導致的後果，那就讓整個社會承受，畢竟這是他們的選擇，可能最後百姓們碰了壁，吃了苦，自己就想通了，那不就水到渠成了。小金人覺得這是香港廣大社會跟特區政府，甚至國內的最大矛盾，這是觀點的矛盾，中國幾千年來大部分時間都是大一統社會，走的是中央集權制度，中央政府就是天，就是父母，就是決定一切大事的中樞，百姓你點頭順從就是了，在一個世界上人口最多的國家，這樣是有效的，尤其碰到明君。可香港這種社會自開埠就已經脫離中國母體，跟的是英國的議會制，當然以前也受到英國的強制統治執行，可英國人統治比較柔性，而且香港回歸也20多年，香港人公民意識也在崛起，加上西方的刻意扶持，香港形成強大的公民和反建制力量，這樣很難再讓香港人接受父母官這套東西，這不是簡單錢的問題。當然如果香港人經濟受苦20年，可能棱角也會被磨平的，可那樣的香港最後對中國，對中央又有何意義了。

給一些空間 才能體現香港價值

如果香港變成一個完全順民，完全跟深圳、武漢、廣州一樣的城市，那這個城市還有什麼價值呢？香港之所以對中國有價值，就在於如果中國堅持走自己社會主義道路時，你跟世界主流社會免不了疏遠，而香港可成為那個橋梁，而這個橋樑還是在你的緊密控制之下，控制程度沒有一百也有八十吧！當然，你如果說，我要緊密控制度100%，那這隻金鵝也就不再是金鵝，它就是國內一個普通的城市而已。這就是你願不願意留給它一點空間，那怕你沒法像國內其他城市這樣掌控自如，可它的功能絕對是其他城市比不了的，就算新加坡，你以為它能成為什麼橋樑嗎？要知道它是美國的盟友，美國在當地也有駐軍。還有其他地方能做這個橋樑嗎？小金人負責任的說，肯定沒有。中國如果愈要走它的社會主義的特色道路，它就必須保留香港這橋樑。討論了這麼多，你說，今天的《逃犯條例》修訂，誰是始作俑者，誰是蠢得可以！現在已經捅了這馬蜂窩，你說什麼暫緩？你只能撤了，要不你是留一個發炎傷口給自己。說「管治權威」，啥東西呀！你別伸個頭讓無數人，包括美國，英國，台灣……抽大耳光好不好！這些人無時無刻都在等着看你笑話，扔香蕉皮！

天佑香港，天佑中華。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]