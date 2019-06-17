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2019年6月17日星期一
環球數據前瞻
海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
惠理：貿戰不改A股良好前景
中證監審批加快 北上互認基金料增
啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
恒大2800億投資 新能源汽車基地
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
醫思醫療購市場推廣公司股權
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
環球數據前瞻
金子：友邦回落見支持 Call 18755
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
選延期年金 分清保證與非保證回報率
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
陳政生﹕奧園健康有力追落後
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
許繹彬：無好消息 大市難反彈
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
技術取勝：港鐵守住上升軌
看圖析市：恒指27950點之下做淡
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
Webb評林鄭：零價值股票
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
中東局勢升溫 中海油購24981
憧憬美減息 領展Call 19019
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
王弼﹕中美離婚大局已定
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
陳永傑：中美較勁 息口難高企
廖偉強：樓市好淡因素角力
布少明：樓價跌兩三成機會微
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
郭思治．推介股份：小米（1810）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
龐寶林：投資級亞債更吸引
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
上源新一輪賣樓沽30伙
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
50歲起市民再培訓免學費
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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