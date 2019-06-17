張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪

周末期間除了港府暫緩審議逃犯條例外，中美關係出現轉機也值得留意。美國在去年3月底向WTO對中國提起訴訟，要求就涉及保護智慧財產權的措施與中國進行磋商，而周末期間，傳出美國與中國已同意暫停DS542（《中國——關於保護智慧財產權的若干措施》）爭端解決小組的程式，美方似是主動釋出讓步迹象。

中方提「競爭性貶值」 似警告美國

要留意的是，目前雙方傳遞的信息比較混亂。特朗普上周先是高調表示，若國家主席習近平於G20峰會上不與他會面，便會立即向餘下的中國貨幣加徵關稅，這樣的話，會面將削弱習近平的權威，不會面又令局勢更差。特朗普之後又說會面與否他不在乎，雙方分歧好像頗大。另外，本周將就增加關稅舉行聽證會，若如期加徵也會令中美元首會面及成果帶來影響。

另一個要小心的是人民幣匯價。人行行長易綱早前發言，刻意淡化七算這個關口。中國金融學會會長、人行前行長周小川，在參加第十一屆陸家嘴論壇時更表示，貿易領域產生問題時，而大家又不希望受到損失，往往造成的可能性就是匯率貶值，就容易再度出現像全球金融危機發生以來的所謂競爭性貶值。如果大家都靠競爭性貶值的話，整個世界的金融秩序也會混亂，大家都不會得到好處。其言論雖然相對中性，但以他作為人行歷來任期最長的行長，某程度上也是警告美國。

報道指阿里將於短期遞交來港上市申請，集資額約為200億美元，以港股正常換手率介乎2%至4%計算，對全市成交額的幫助料有限。不過，中概股回歸是一個大概念，特別是近日美國國會議員要求加強監管中概股，擺出要找其麻煩的姿態，一旦其他具規模的中概股如拼多多、網易、京東、百度、虎牙、愛奇藝等都陸續回歸，合計市值可達6000億美元以上。

阿里打通渠道 帶動港股成交額上升

此外，阿里雖然初期僅集資200億美元，但正常來說，投資者可將所持有的美國中概股轉移至港股交易，故只要阿里一回歸打通這條渠道，為港股帶來的成交額應該會不斷增加，事關持有阿里的不少是亞洲投資者，本港交易時段會更合適。港交所（0388）在消息公布後反覆升破雙底頸線，上周後期回試支持後企穩，短線走勢有機會出現一浪高於一浪。

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