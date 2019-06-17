恒大2800億投資 新能源汽車基地

助瀋陽建設國家汽車產業中心

恒大上周五收報20.9元，跌3%。根據雙方協議，恒大及瀋陽市將圍繞多個領域開展廣泛深入合作，當中恒大新能源汽車的成車研發生產基地將位於渾南區；輪轂電機研發生產基地及動力電池超級工廠將位於鐵西區。

日前有內地媒體報道，廣州政府與恒大集團簽署戰略合作框架協議暨南沙系列重大投資合作協議，恒大將斥資1600億元在廣州南沙區建設新能源汽車三大基地等項目，計劃內的新能源汽車整車研發生產基地，將發展成恒大新能源汽車集團未來年產100萬部車輛的生產基地。

廣州發展生產基地 擬年產100萬輛

恒大近年大力發展新能源汽車業務，單計以上兩個協議，恒大一周內已投資2800億元用作發展新能源汽車基地。有內地媒體引述恒大內部人士指，兩項投資是分階段投入，並非一次性。根據內地媒體統計，恒大於新能源汽車產業鏈的投資已達到約300億元，包括以9億元收購瑞典電動汽車公司NEVS 51%股權，以及5億元入主荷蘭電動車零件企業泰特的70%股權。