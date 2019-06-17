新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間

數碼化核實買家資料 加密處理

以往新樓買家申請按揭時，一般會自行找至少4間銀行，每次重覆填寫表格提交申請，但透過新世界的區塊鏈平台，按照買家的指示可將已簽署的臨時買賣合約，傳送至所選取的銀行，減省大量申請按揭手續及電話跟進的時間。另外，以前發展商、銀行及律師樓均須要大量人手各自輸入買家資料，由人手逐一核實，如今使用該區塊鏈平台後，有關資料已透過區塊鏈技術，經過加密處理，分享給獲買家授權的銀行及律師行相關人士，減省流程及提高效率。

此外，由香港12間主要銀行組成聯盟共同開發的貿易融資平台「貿易聯動」在去年10月正式啟動，通過數碼化貿易文件，自動化貿易融資流程和利用區塊鏈技術的功能，「貿易聯動」能提高貿易效率，降低貿易風險和促進貿易流程中獲得融資的機會。

12銀行開發貿易融資平台

「貿易聯動」同時與we.trade展開概念驗證，研究與歐洲互通，we.trade亦是一個以區塊鏈貿易平台，現時有14家歐洲銀行參加，雙方將研究把兩個平台對接。