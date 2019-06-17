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區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價

【明報專訊】每隔數年香港細價股「變身主題」都會有所變化，而近年最熱門的莫過於「區塊鏈」，但炒作性質始終不變。近年不乏加密貨幣交易所入主香港上市公司，惟加密貨幣產業鏈盈利能力成疑，據本報統計，去年起至少有17間上市公司涉及區塊鏈背景，惟大部分區塊鏈收入及投資的貢獻不彰。分析認為，新股東難以即時注入資產，而且自建區塊鏈業務亦困難，相信不少買家更可能是透過炒作新經濟概念，推高股價以獲利。

明報記者 李哲毅

今年1月全球第三大交易所OK集團的創始人徐明星入股前進控股（1499）六成股權。當時公告提到，集團會檢討，考慮是否適合進行任何資產重組或業務多元化發展等。至去年8月，另一交易所火幣集團董事長李林入股桐成控股（1611），當時公告提到，李林會利用其區塊鏈及金融科技的經驗，在建築工具及數字資產市場的領域開拓新業務。

甄文星：區塊鏈「萬能Key」 易注入資產借殼

現時上述兩家上市公司均未有任何收購加密貨幣交易所的消息，公共專業聯盟財經政策發言人甄文星認為，港交所（0388）近年收緊反向收購監管，甚至證監會亦出手整頓「殼股」，增加借殼上市的難度。現時外界吹噓區塊鏈為「萬能Key」，可以應用在各行各業，但甄文星表示，即使區塊鏈與上市公司本業勉強能扯上關係，「只要（監管機構）感覺你是借殼，就會直接出手」。

上市公司難以即時注入股東資產，但公司亦可「自建」區塊鏈業務。前稱SHIS 的雄岸科技（1647），去年5月賣盤予雄岸全球區塊鏈百億創新基金創始人姚勇傑，集團其後簽署多張戰略合作備忘錄，推動區塊鏈技術之發展及應用，惟最終放棄區塊鏈業務，至去年度起姚勇傑不斷減持，公司轉戰發展工業大麻種植業務。

合作備忘錄不涉改主業 較易通過審查

甄文星指，合作備忘錄不涉及更改主營業務，較容易通過審查，「算是走灰色地帶」。他又稱，港交所對於新興的區塊鏈業務接受程度不高，而且區塊鏈只屬一種新科技，真正能盈利的是比特幣或其他應用技術，惟其中較普及的比特幣價格波動卻極大，難以評估是否具持續性。

買家無法在短時間內注入資產，上市公司難以自建區塊鏈業務，對於為何新股東仍願意出資收購、「養殼」？甄文星估計，不少買家是希望炒作區塊鏈等新經濟概念，吸引新投資者入股，推高股價以獲利。他又指，部分上市公司營運陷入困境時，考慮到區塊鏈業務的起始成本不算高，亦可能意圖借區塊鏈業務翻身。

相關字詞﹕港交所 上市公司 證監會 區塊鏈 比特幣 港股 加密貨幣

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