政治貿易科技 中美對峙三大戰場

「首先，特普朗現已為明年的總統大選連任部署，假如他繼續對中國強硬，可望提高他的本土聲譽，便有利他競選連任；而今年是新中國成立70周年，中國國家主席習近平將希望向外界顯示他的治國成果，故短期他也沒有太大空間向特朗普讓步。

盼月底習特會破冰

「第二，中美互徵關稅對彼此均沒有好處，其實不論特朗普及習近平也不希望打貿易戰，兩國貿易代表上月本來已就大部分和解條款達成協議，但最後因為美國希望有機制完善監督中國遵守協議，中國卻不希望這樣做，最終不歡而散，這問題並非無法解決的。

「第三，不論對美國或中國來說，在是次角力中贏得科技戰比貿易戰更重要，故此華為未來的發展仍屬關注焦點。」

綜合上述分析，杜納恩相信，習近平及特朗普本月底在G20峰會會面時，肯定無法一次過解決所有矛盾，但假如是次中美元首在其他國家領導人勸導下願意會面，並為日後重啟貿易談判鋪路，已算是不錯的成果。他強調，中美關係十分重要，他對本月底的「習特會」樂觀其成。

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