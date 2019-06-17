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安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性

【明報專訊】安聯環球投資策略師杜納恩(Neil Dwane)認為，本港是全球其中一個生活及居住成本最高的城市，若有人期望本港樓價可以變得更加昂貴，並不是一個理性的想法，惟由於目前本港地產股股價對比每股資產淨值（NAV）有頗大折讓（見圖），估值吸引，故個別地產股現仍有投資價值。

杜納恩去年12月27日在明報「名人樓市論壇」專欄接受訪問時指出，本港樓價去年第四季轉跌，原因是踏入加息周期抽走過量流動性所致，但本港作為國際城市的成功基因沒有改變，料很多資金等待樓價調整後便會出手低吸，故他相信是次樓價跌幅不會超過兩成；既然預測樓價難大跌，他看好市帳率低、息率高、估值吸引的地產股。結果該訪問見報至今，反映二手樓價整體表現的中原城市領先指數（CCL）上升6.7%，而恒地（0012）、新地（0016）及新世界（0017）期內股價分別上升12.5%、11.0%及7.9%。

早前已減磅港股 目前評級中性

上周港府擬修訂《逃犯條例》觸發本港政局轉趨緊張之前，杜納恩本月初再次接受專訪時對本港樓價的看法已不像去年12月時樂觀，「我首先想指出的是，本港繼續是全球其中一個生活及居住成本最高的城市，所以若有人預期本港樓價可以變得更加更加昂貴，並不是一個理性的想法。第二，目前本港地產股股價對比每股NAV有頗大折讓，所以即使樓價現時已經很昂貴，日後樓價在某一時點或下跌，但樓價下跌幅度應該不會高於目前地產股股價較每股NAV的折讓」。

另外，杜納恩透露，安聯目前持有的港股好倉對比今年初時已有所減少，即該行早前已沽出部分港股鎖定利潤，目前他對港股評級為「中性」，原因是該行預期環球經濟下半年表現不理想，不利本港及環球股市表現。

「雖然美國經濟今年仍可望保持約2%增長，但全球不少主要經濟體均正面對挑戰，例如歐洲面對人口老化問題，日本經濟已接近衰退，中國經濟則正在轉型，中國也難再像過去10年至20年一樣對全球經濟增長作出很大貢獻，故此，我認為環球經濟在今年餘下時間將相對呆滯，這也解釋了為何市場現正預期美國聯儲局即將減息」。

長線仍看好內房醫療內需股

在目前市場風險上升的情况下，杜納恩指出，當他為客戶管理資產時，定會考慮所投資股票或債券是否能夠提供足夠的回報以補償風險，即其估值是否合理：「假如此刻我要在股票市場冒風險的話，我會買入一些估值有折讓的股票，個別本港地產股現符合此一選股標準。」

除了本港地產股，杜納恩認為，內地房地產、醫療及消費市場中長線仍具備可觀增長潛力，但港股短期波動或持續，投資者須觀望宏觀事件發展控制風險。

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相關字詞﹕中美科技戰 樓價 本港地產股 中美貿易戰 安聯杜納恩

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