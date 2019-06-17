百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股

明報記者 葉創成

民陣上周日（9日）舉行反對修訂《逃犯條例》遊行，雖然遊行人數眾多，惟港府當晚仍堅持如期在上周三（12日）呈交立法會二讀《逃犯條例》修訂草案，結果觸發上周三數以萬計的示威者包圍立法會，警察最終發射胡椒噴霧、橡膠子彈、布袋彈、催淚彈驅散示威者，令近百人受傷。特首林鄭月娥上周六（15日）終於順應民意宣布暫緩修訂《逃犯條例》。

由於中美貿易戰有略為緩和的迹象，恒指上周一及周二顯著向好，雖然在上周三爆發大規模警民衝突拖累恒指大跌480點，恒指在周四及周五亦繼續受壓，惟全周仍然上升153點或0.57%；而中國證監會和上海市政府上周四聯合舉辦科創板開板儀式，國務院副總理劉鶴出席活動時表示，相信在不久的將來，中國政府將進一步推出有力度的改革開放新舉措，提振市場信心，內地A股上證綜指及滬深300指數上周分別上升1.92%及2.53%。

港是資金避風塘 資產有溢價

本港是國際城市及國際金融中心，國際投資者如何看待是次由港府擬修訂《逃犯條例》所帶來的政治動盪十分重要，百達資產管理Luca Paolini上周五在倫敦與本港傳媒進行視像會議，分享該行對未來5年全球投資機會的觀點，期間他就記者提問回應近日本港政局動盪對本港及內地股市的影響。

Luca Paolini認為，本港上周出現的大規模示威，近年歐洲及美國也曾經出現，反映政治局勢緊張，但他認為事件不一定會影響經濟的基本面，他以自己所居住的英國面對脫歐所帶來的挑戰為例：「我近年到中國或美國會見投資者，他們也很關心脫歐的影響，但他們始終視倫敦為避風港（safe haven），願意將資金放在倫敦」。他續說，本港與倫敦一樣，同樣被國際投資者視為避風港，故此本港股票比中國股票享有溢價（見表1），目前難以準確評估近日香港政治事件的影響，但他重申，像任何政治事件一樣，事件不一定帶來負面影響，也可以帶來正面影響，而該行會密切留意事件如何發展。

百達資產管理是百達集團旗下的投資服務公司，集團提供財富管理、資產管理及相關資產服務，截至3月底在全球17個辦事處擁有約950名員工，管理資產規模（AUM）逾1860億美元。百達集團於1805年在瑞士日內瓦成立。

美歐日股債未來5年賺錢難

對於投資者來說，除了關心本港政治事件的發展外，也會留意中美貿易戰的發展為港股帶來的影響，而其中一個關鍵變數是美國經濟本月踏入歷來最長擴張期後到底是否具備足夠韌性，因為一旦美國經濟顯著轉弱，相信總統特朗普與中國談判的籌碼便會減少，中美短期達成貿易協議的機會便會較大，Paolini對此審慎樂觀。他解釋，將今年首季和2009年首季比較，美國10年期與2年期國債孳息率差距10年間已明顯收窄，反映市場預期當地經濟轉差，而美國政府去年大幅下調企業稅率後，再以此招推高當地上市公司盈利的空間已不大，與此同時，目前美股估值遠較10年前高（見表2），故此在未來5年某一時點，美國經濟料出現衰退，美股是次牛市亦會終結。

Paolini認為，目前除了美股位高勢危外，美國10年國債孳息率已跌至接近2厘，反映估值高昂，美債短期上升空間同樣有限；歐洲現正面對英國歐脫、意大利債務危機及德國政府不穩定等問題，即使目前當地股市估值吸引，暫時對外資吸引力料不大；日本未來5年經濟年均增長料低於1%，當地也較難有可觀賺錢機會。因此，百達資產管理預期，未來5年若把投資組合分佈50%於成熟市場股票及50%成熟市場債券，可能只會錄得零回報，遠遜於過去5年的年均回報5%。

貿戰料年內和解 人幣長線升穿6算

既然成熟市場股債未來5年難有賺錢機會，Paolini建議投資者放眼於新興市場，當中包括看好中國股債市場。他解釋，百達資產管理預期未來5年內地經濟年均增長5.5%，而且繼續由投資及出口轉為消費主導引領增長，增長質量較高，行業集中度提升及資本開支減少，均有利龍頭企業的盈利表現，料中資股將迎來牛市；而隨着內地逐步開放債券市場，加上多個國際債券指數料將繼續提高中國債券佔比，均有利中國債市表現。

至於有投行擔心中央將人民幣大幅貶值以應對中美貿易戰，Paolini認為此舉屬過慮，指既然美國經濟即將轉弱，難有籌碼與中國長期打貿易戰，料兩國在今年稍後時間便會達成貿戰和解協議，該行認為人民幣不單不需要貶值，在未來5年更會升至每1美元兌5.9元人民幣水平（編按：與人幣在岸價上周收報6.9255比較，即上升17.4%）。

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