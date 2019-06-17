經濟
下一篇 上一篇

啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日發表網誌，談及近日因修訂《逃犯條例》一事令社會氣氛緊張，難免波及到經濟、民生，惟整體香港的經濟及金融市場仍穩健及有序運作，至於高銀金融（0530）上周「撻訂」啟德地皮，他指雖然市場說法不一，但政府仍認為地皮需求殷切，會盡快重新招標。

陳茂波表示，雖然上周港元拆息上升，但整體港元外匯及貨幣市場都保持有序運作。他指拆息上升主要反映了一些季節性因素，如臨近6月底半年結銀行傾向保存較多流動資金；而港元利息上升，亦令港元匯率近日趨強，從較早時的7.84兌1美元水平曾升至兩三天前的7.81水平，主要是由於港美息差收窄令沽港元買美元的套息活動吸引力下降，部分套息活動參與者買入港元平盤，從而推高港元匯價。他指根據金管局監管要求，香港銀行都建立了妥善機制管理其流動資金風險，且香港銀行體系資本充足，流動性充裕。

啟德住宅地本周宣布新截標日

至於上星期因民眾包圍政府總部，令正在招標的一幅啟德住宅地皮需延遲截標，陳茂波表示，將在本星期宣布新的截標日期。他又表示，高銀上周「撻訂」的啟德商業地皮，地政總署已充公買方繳交的按金，並保留追討政府所有損失的權利。

他重申即使外圍環境持續不明朗，社會氣氛近期出現緊張，但整體香港的經濟及金融市場仍穩健及有秩序地運作，政府亦會繼續監察市場情况及做好應對潛在風險的準備。

上 / 下一篇新聞

海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
積金局冀提升回報 近年積極降基金收費
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
話你知﹕初期擬直接操盤 近年「轉型」輔助角色
惠理：貿戰不改A股良好前景
惠理：貿戰不改A股良好前景
中證監審批加快 北上互認基金料增
中證監審批加快 北上互認基金料增
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
百達Luca Paolini：暫觀望港政局變化 長線續看好中資股
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
往績回顧﹕市場風險增 防守股未必能避險
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
安聯杜納恩：港樓處高位 看升不理性
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
政治貿易科技 中美對峙三大戰場
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
區塊鏈變身潮 一年未見盈利 分析：炒作概念推高股價
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
新世界置業區塊鏈平台 省申按揭時間
恒大2800億投資 新能源汽車基地
恒大2800億投資 新能源汽車基地
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
上周宣布準備就緒 滬倫通傳今午開通
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
fb周內推加密幣 比特幣創逾一年新高
醫思醫療購市場推廣公司股權
醫思醫療購市場推廣公司股權
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
中國環保科技旗下醫諾醫療申清盤
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
張兆聰﹕中概股回歸 港交所可展升浪
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：友邦回落見支持 Call 18755
金子：友邦回落見支持 Call 18755
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
張兆聰﹕黃金再下一城 美元要更弱
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
蔡金強﹕無知而堅韌的人最可怕
選延期年金 分清保證與非保證回報率
選延期年金 分清保證與非保證回報率
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
楊書健﹕美房託ETF防守強 分散投資之選
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
李聲揚﹕港股短期料有像樣調整
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
謝偉銓﹕投地按金與比例須檢討
陳政生﹕奧園健康有力追落後
陳政生﹕奧園健康有力追落後
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
黃德几﹕迅銷海外市場具增長動力
許繹彬：無好消息 大市難反彈
許繹彬：無好消息 大市難反彈
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
中央谷基建 水泥股有炒作 分析：炒政策宜短線 待調整吸海螺潤泥
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
陳增濤：Vieux Château Certan的陳年酒香
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
謝紹榮：「回報主導」策劃退休可靠嗎？
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕道氏理論反映美股隱憂
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
陸振球﹕大灣區內房代理可留意
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
林少陽﹕政治風波暫息 港股望反彈
技術取勝：港鐵守住上升軌
技術取勝：港鐵守住上升軌
看圖析市：恒指27950點之下做淡
看圖析市：恒指27950點之下做淡
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
潘迪藍：港獨特經濟體 合中美利益
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
蘇沛豐﹕國策利好基建業 中鐵值博
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
李順威：按基金投行盤路 美股可跌未跌
Webb評林鄭：零價值股票
Webb評林鄭：零價值股票
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
劉思明﹕港股博反彈 嚴守止蝕
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
何啟聰：資金部署博反彈 中移動購19751
中東局勢升溫 中海油購24981
中東局勢升溫 中海油購24981
憧憬美減息 領展Call 19019
憧憬美減息 領展Call 19019
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
周顯﹕惡法通過 年輕人才有機會上位
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
何國良﹕貿戰改善短板 焉知非福？
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
張佩儀：自願醫保保費差別大 宜小心比較
王弼﹕中美離婚大局已定
王弼﹕中美離婚大局已定
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
曾淵滄﹕貿易持久戰受惠股
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
湯文亮：撤或不撤 這是一個問題？
陳永傑：中美較勁 息口難高企
陳永傑：中美較勁 息口難高企
廖偉強：樓市好淡因素角力
廖偉強：樓市好淡因素角力
布少明：樓價跌兩三成機會微
布少明：樓價跌兩三成機會微
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
李志成：短線或受壓 樓市仍堅挺
郭思治．推介股份：小米（1810）
郭思治．推介股份：小米（1810）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
梁冠業．推介股份：維達國際（3331）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
李嘉廉．推介股份：中海油（0883）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
涂國彬．推介股份：香港電訊（6823）
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
盧楚仁：六大因素 續支持日圓做好
龐寶林：投資級亞債更吸引
龐寶林：投資級亞債更吸引
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
區內客撐起 新界西北兩新盤收1200票 會德豐GRAND MONTARA仍按兵不動
上源新一輪賣樓沽30伙
上源新一輪賣樓沽30伙
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
港島大遊行 三大屋苑周末零成交
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
BELGRAVIA四房13萬租出 呎租59元
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
6月物業買賣料6500宗 按月跌四成
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
OASIS KAI TAK快入伙 享開揚市景
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
栢慧豪園實呎企穩1.2萬
50歲起市民再培訓免學費
50歲起市民再培訓免學費