啟德商業地撻訂 陳茂波：盡快重推

陳茂波表示，雖然上周港元拆息上升，但整體港元外匯及貨幣市場都保持有序運作。他指拆息上升主要反映了一些季節性因素，如臨近6月底半年結銀行傾向保存較多流動資金；而港元利息上升，亦令港元匯率近日趨強，從較早時的7.84兌1美元水平曾升至兩三天前的7.81水平，主要是由於港美息差收窄令沽港元買美元的套息活動吸引力下降，部分套息活動參與者買入港元平盤，從而推高港元匯價。他指根據金管局監管要求，香港銀行都建立了妥善機制管理其流動資金風險，且香港銀行體系資本充足，流動性充裕。

啟德住宅地本周宣布新截標日

至於上星期因民眾包圍政府總部，令正在招標的一幅啟德住宅地皮需延遲截標，陳茂波表示，將在本星期宣布新的截標日期。他又表示，高銀上周「撻訂」的啟德商業地皮，地政總署已充公買方繳交的按金，並保留追討政府所有損失的權利。

他重申即使外圍環境持續不明朗，社會氣氛近期出現緊張，但整體香港的經濟及金融市場仍穩健及有秩序地運作，政府亦會繼續監察市場情况及做好應對潛在風險的準備。