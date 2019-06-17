中證監審批加快 北上互認基金料增

基金互認在2015年7月推出，北上基金去年吸資90億元（人民幣‧下同），遠多於南下的4.3億元。余小波表示，基金互認是很好的渠道，因為北上基金主要不是投資A股，可給予內地投資者其他選擇。

外資投資A股 首重資本自由進出

不過至今只有16隻基金獲批，遠少於南下的51隻，余小波指以往中證監審批需時，不過現時審批速度已加快不少，基金也需時建立代理和結算渠道，以及讓投資者認識基金品牌。他預料，日後會有更多北上互認基金申請。

富時羅素將於本月底開始把A股納入旗下指數，MSCI亦擴大了A股的納入因子。MSCI提出，指數日後再擴大納入A股，需要考慮A股的境內外股指期衍生品不足、結算周期與國際不同、互聯互通的假期風險和A股缺乏綜合帳戶機制的4個問題。余小波認為這些都是技術問題，可以慢慢解決，有消息指已在協商其中一方假期，也可在另一個市場交易。他認為外資投資A股市場，首重資本要可以自由進出。