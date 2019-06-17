惠理：貿戰不改A股良好前景

投資時會保留更多「緩衝空間」

中美貿易氣氛急轉直下，多項中國5月份經濟數據未如預期，PMI重回收縮水平，全國固定投資增速回落。余小波認為，中國國內消費力龐大，加上除美國外對其他國家也是出口大國，中國經濟對貿易戰的承受能力高。另外，為刺激經濟，國務院已公布今年實施個人所得稅和企業減稅降費措施，不少更已在4月份開始實施，在下半年開始發揮影響，因此預料經濟數據會前低後高，加上可進一步調整貨幣政策，不必對中國經濟太擔憂。

惠理聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海曾稱，現在是「A股是20年來最大的機遇」，余小波認為，即使發生貿易戰亦不會改變以上看法。雖然A股是全球第二大市值的股市，但在外國資產管理公司、養老基金等佔比依然低，隨着進入A股更容易，未來10年外資提升A股佔比將持續提高。另外，中國經濟是內生消費，與歐美經濟相連度低，正為外資提供另類的選擇。A股變動與中國經濟周期相連不高，余小波預期未來機構投資者比例將大為上升，可減少波動提供更穩健的回報。

現時中美經濟和政治因素不明朗，但余小波表示投資方法與平時沒有差別，不會考慮太多市場氣氛，但投資時會保留較大的緩衝空間，例如等待股價便宜時才會買入，同時預測公司未來的盈利時會較為保守。至於買入時機，余小波認為要看公司未來產生的現金流，是否被市場低估，以現在A股與國際市場比較，仍相對廉宜。該行較關注兩類中國市場的投資機會，首先是增長較快、高質素的行業，如消費、醫療、互聯網，這些行業以國內消費者為主和貿易戰關連不大。有一些公司與外國公司估值相同但增長更高，因為去年和今年股市下跌，估值下調至20倍以內，在長期投資角度，現時的股價值得投資。

減資本投入 A股企業可增派息

余小波指出，中國經濟開始不需要太高速增長，一些行業可以減少資本投入需要，保留更多資金派息，以往A股企業派息較少，但近兩年大幅增加。這些行業包括內銀、個別寡頭壟斷行業的龍頭企業等。現在不少公司派息率有4%至5%，加上每年盈利亦有增長，「如果持有較長時間，每年或能提供10%回報，可比作較高等級債券」。