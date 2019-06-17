積金局冀提升回報 近年積極降基金收費

回顧近年，無論是預設投資策略（DIS）中定下收費上限，抑或最近推動中的電子中央平台「積金易」，積金局的政策方向都是循降低收費着手，以回應市民多年來對強積金回報不佳的投訴。事實上積金業界一直指出，要改善回報，除了降低收費外，提升回報率亦很重要。同時業界一直建議政府擴大投資範圍、加入提取收益產品（Drawdown fund）等，但這些都被視為沒有逼切性的建議，政府仍然以簡化積金架構、建立電子平台等措施為首要任務。

理財策劃師需求低

除監管取態外，「智能投顧」這服務本身儘管在香港已有數年的討論，卻始終未成氣候，業界顧慮到理財策劃師（Financial planner）本身在香港市場不大，強積金市場對理財策劃師的需求本身不大，業界一直處於公眾教育的階段，教育成員要積極管理自己的強積金組合，要說利用智能投顧服務，實在言之尚早。