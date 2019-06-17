海外退休金引智能投顧 港暫難應用 業界：憂投資者認識不足 乏較長可靠紀錄

明報記者 廖毅然

所謂智能投資顧問，是通過算法為客戶提供個人化的投資建議。據悉，例如信安在美國的做法，是根據客戶的年齡、風險取向、現時投資組合以及其過往的投資行為，再結合市場環境、經濟展望及新聞事件等的分析，一旦市况出現改變，而算式得出結論建議客戶更改投資組合，該行會循電子渠道向客戶發出提示，提醒客戶可以根據智能投資顧問的建議作出行動。但上述服務是採取「Opt-in」（選擇加入）的做法，即得到客戶同意後才給予這項服務。而且智能投資顧問只負責向客戶作出建議，不會自動替客戶更改投資組合。

信安美國試行數碼顧問方案

信安發言人承認，集團正在美國試行數碼顧問方案（Digital Advice Solution）並計劃在今年稍後把服務擴展至更多市場。集團強調正聚焦如何利用數碼化的服務，提升客戶的體驗，改善與客戶的接觸方式，以達到更好的投資者教育及讓客戶作出更正確的投資決定。

積金界：適當時候給提示 提升港人警覺性

有積金界人士認為這做法值得香港強積金參考，因為強積金雖然是長線投資，但成員亦應該積極管理。港人在市况逆轉時，一般少有考慮檢視強積金的投資組合，採用智能投資顧問，在適當時候給予港人提示，有助提升港人對強積金的警覺性。據了解，由於這種做法只是讓智能投資顧問作為一種提示，不會自動落盤交易，監管當局的取態較開放，主要要求對積金商所運用的算法要有充分了解。

金融科技界：未有可靠紀錄 退休金應用較冒險

不過，據悉信安雖然有計劃把上述服務擴展至美國以外的市場，但香港暫未有時間表，不打算在短期內推出這項服務，主要考慮到香港對智能投資顧問的認識及接受程度。

有金融科技界人士指出，智能投資顧問在初期較適用在簡單的投資產品，主要是ETF（交易所買賣基金），而強積金有不少是主動式基金。况且，智能投資顧問的歷史尚短，未有較長及可靠的紀錄可供參考，使用在退休金制度中或較冒險。