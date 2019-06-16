5月多項經濟數據明顯回落

近期，內地官方公布的多項統計數據已不及第一季度亮眼。5月份，內地製造業採購經理指數（PMI）為49.4%，比上月回落0.7個百分點，滑落至枯榮線以下。製造業指數與新訂單指數重回收縮區間，預示供需兩端或繼續承壓。價格指數回落也可能給當月工業企業利潤帶來下行壓力。

通脹上行風險亦引發市場警惕。5月份內地居民消費價格（CPI）同比上漲2.7%，創15個月新高。1至5月平均，CPI比去年同期高出2.2%。

值得一提的是，5月內地鮮果價格處於歷史高位，同比上漲26.7%，漲幅較上月擴大14.8個百分點。儘管官方稱鮮果價格飈升是極端天氣等影響下的短期現象，CPI不會出現大幅上漲局面，但水果漲價阻礙「吃貨」實現「水果自由」已成為網民熱議話題。

最新出爐的外貿數據則令人有些意外。近期中美貿易摩擦持續發酵背景下，5月份內地出口額同比增長7.7%，兩倍於前一月，明顯超出市場預期。

鬆綁加力 對冲下行壓力

但有分析指出，此番增速反彈系新一輪「搶出口」效應拉動，出口下行風險仍在累積。當前美歐最新製造業PMI資料均指向全球需求仍疲軟，整體貿易環境惡化或將繼續衝擊內地出口。

內地經濟壓力不小，但這並非太大意外。中央此前已多次作出國內經濟存在下行壓力的判斷。同時，「鬆綁」「加力」等對冲壓力的穩增長措施正密集出台。

汽車和住房是許多內地家庭的主要大宗消費支出，近期這兩項消費限購措施均有所放鬆。月初，廣州深圳兩地先後發布新政，放寬汽車搖號和競拍指標。這是近年來內地一線城市首度放鬆汽車限購。

住房限購也有所鬆動。南京、珠海部分區域被證實取消限購，外地人無需社保或納稅證明即可直接買房。在外部壓力較大，內需增長疲弱的特殊情况下，該舉措被認為有助釋放需求擴大內需。

「加力」，則體現在金融向實體經濟和民營企業「輸血」。

人行多輪操作 力保流動性充裕

對中小銀行實行較低存款準備金率，釋放長期資金約2800億元（人民幣．下同）；開展兩次定向中期借貸便利操作，累計金額逾5000億元；擴大普惠金融定向降準優惠政策覆蓋面，淨釋放長期資金約2500億元……今年來，人行屢屢出招引導金融信貸向民營和小微企業傾斜，累計釋放資金逾萬億元。

有分析指出，隨着內地通脹壓力有望在第三季度減緩，貨幣政策靈活調整空間已經打開。人行將繼續着眼於寬信用、穩增長，着力保持流動性合理充裕。

毋庸諱言，複雜形勢下內地經濟復蘇基礎尚不牢靠。激發增長動能，還需依賴更精準的宏觀調控、更連貫地支持民企、更有效地改善市場環境。這些立足長遠的措施效果未必立竿見影，但將為未來內地經濟走穩奠定基礎、減少意外。

[馮其十 神州新形勢]