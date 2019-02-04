兩企獲批科創板IPO 料7月上市

中證監表示，按法定程序，同意蘇州華興源創科技及煙台睿創微納技術的IPO股票註冊，上述企業及其承銷商將分別與上交所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。

華興源創及睿創微納獲批

中證監發布這公告，僅僅在科創板正式宣布開板的翌日，一般而言，在中證監批出IPO註冊申請後，企業便可籌備發行上市，預計最快下個月完成並正式在科創板交易。自中央去年11月宣布在上交所設立科創板後，各部門雷厲風行，兩個月後中證監即發布科創板實施意見，再兩個月後受理首批企業，至日前同意首兩家IPO，前後僅7個月。

獲批科創板IPO的蘇州華興源創科技及煙台睿創微納技術，均是第二批「過會」企業，「過會」即獲得上交所上市委員會批准。因此，它們在6月13日才向中證監提交註冊申請，較首批過會企業遲了兩天，但卻後發先至，中證監僅一天便批出它們的申請。首批過會並提交註冊申請的企業包括微芯生物、安集科技、天準科技，尚未獲得中證監同意IPO註冊。

兩IPO合共集資近15億人幣

蘇州華興源創科技成立於2005年，是平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售，產品涵蓋LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業。公司的主要客戶為蘋果、三星、LG、夏普、京東方等的廠商。公司過去3年均錄得盈利，去年盈利為2.43億元人民幣，是次擬公開發行不超過4010萬股，集資10.09億元人民幣。

至於睿創微納成立於2009年，據其官網介紹，公司主營業務為非製冷紅外MEMS芯片、探測器、機芯及整機的研發、生產和銷售，是一家紅外成像整體解決方案提供商，專注於生產非製冷紅外探測器、機芯和終端整機。用戶分為軍用及民用領域，軍用領域包括夜視掃描等，民用領域包括安防監控及工業測溫等。該公司過去3年均錄得盈利，是次擬公開發行不超過6000萬股，集資4.50億元人民幣。