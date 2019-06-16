內地奢侈品增長 高於全球1倍

差價收窄 內地銷售比例急升

HSBC的報告表示，趨勢顯示，內地消費者快將在國內購買一半的奢侈品，預計內地消費者在海外和國內購買奢侈品的總金額，比例將由數年前的75：25，變為未來一至兩年的50：50。以往大陸消費者往往要趁出國才購買奢侈品，但目前海外和內地的奢侈品價格差距正在縮小。根據匯豐的數據，內地的奢侈品對比海外的價格溢價，已由2015年的38％降至去年9月的22％。以Chanel的經典翻蓋手袋（flap handbag）為例，在法國和意大利的零售價為5,800歐元（約5.14萬港元），而在內地的零售價為48,300元人民幣（5.475萬港元）。

除了在內地自設電商業務，部分名牌也透過內地的第三方電商平台銷售產品。匯豐的報告稱，西方品牌似乎比以往更信任中國營運商，合作的增加將有助於推動電商業務。免稅商店和機場的大量奢侈品商店，也提振了內地的奢侈品消費。

[企業地球村]