內地奢侈品逆市銷售佳 80後90後視為「社交資本」

資料來源：路透社、《財富》、《The Business Times》

受惠於中國進口關稅下降，LV和Kering集團旗下的Gucci等，將中國市場的建議零售價下調。以往赴海外掃貨或光顧外國代購的中國消費者，逐漸改為透過名牌的官方網店購物。LV行政總裁伯克（Michael Burke）稱，整體來說，中國內地市場對LV貨品的需求處於「聞所未聞」高的水平。LVMH財務總監吉奧尼（Jean-Jacques Guiony）稱，近幾個月來，中國消費者在國內買的手袋、手表，比在海外買得更多。過去9個月，LV將東南亞的庫存移到中國的電商網絡，應對中國網站的銷售增加。

LV東南亞庫存移中國

LV於2017年中在中國開設網購服務，僅較Gucci慢了一點，Prada和愛馬仕（Hermes）也在內地市場經營網店。面對中國遊客在美國消費大減，珠寶商Tiffany也計劃在中國投資電商業務。

貿易形勢前景不明，為部分奢侈品牌的經營增添一些難度。但LV對其美國業務持樂觀態度，現已在得州開設了第三個美國手袋生產基地。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）稱，投資者應對LV在亞洲及美國市場的健康趨勢感到放心。LV的年銷售額約為105億歐元（約932億港元），並爭取在數年內，將其手表和珠寶的年銷售額增至10億歐元（約88.8億港元）。LV的女裝和男裝系列年收入已超過10億歐元的門檻。

全球奢侈品市場 2025年中國佔半

貝恩諮詢公司（Bain & Co.）聯同意大利奢侈品行業協會（Fondazione Altagamma）公布的年度奢侈品報告亦稱，中國消費者如今在本土購買奢侈品的數量激增，奢侈品牌開始趨向在中國本土迎合這些消費者的需求。預計到2025年，中國消費者將貢獻整個全球奢侈品行業近一半的銷售額。

諮詢機構麥肯錫（McKinsey & Company）近期公布的一份中國奢侈品報告稱，去年中國人的奢侈品消費額達7700億元人民幣（以去年底匯率計算約8766億港元），佔全球奢侈品消費總額的三分之一，以「80後」和「90後」是奢侈品消費的主力，預計相關消費額將持續增加。分析認為，奢侈品已成為年輕人的「社交資本」，藉此突顯自我價值認同。中國的勞動人口可支配收入，也高於父母輩。他們人數眾多，可能重塑消費格局，就像西方的嬰兒潮一代。

顧問機構﹕貿易持續惡化 影響難免

奢侈品顧問機構Ortelli＆Co表示，奢侈品牌賣的是快樂，花錢到巴黎買一個Chanel手袋，令消費者感到享受財富的快樂，不受憂慮所困。不過若貿易形勢持續惡化，奢侈品的銷量也將難免受到影響。

自去年以來中美貿易緊張形勢不斷升級，暫時多個奢侈品牌都表示中國市場的需求頗大，不過未來仍有穩憂。威脅主要來自次級效應（second-order effects），就是貿易戰會損害到經濟增長或中國消費者信心，繼而影響到奢侈品的銷情。此外，人民幣兌歐元和美元近期下滑，對歐美國奢侈品集團來說也是壞消息。中國消費者因匯率緣故在購買外國奢侈品時多花了錢，可能影響他們的購物意欲。

明報記者 黃展翹

[企業地球村]