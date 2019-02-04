御半山II首日收400票 超額2.7倍

瑧頤同日收逾110票

新地以平均實呎15,166元推售御山半II期，涉及108伙，與去年5月推售I期首批價位相若，新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，御半山II期於昨日11時起，正式開放售樓處及示範單位予公眾參觀，亦同步收票。截至晚上8時，首天收票約400票，超額約2.7倍。新世界元朗瑧頤收票則屬一般，市場消息指，昨日單日收逾110票，僅足額認購。新世界發展營業及市務總監黃浩賢表示，瑧頤示範單位於昨日起供參觀及同步收票，示範單位開放首小時，已有逾100人在展銷廳外排隊等候參觀。一如以往集團推盤計劃，獲批預售即展開推售。瑧頤首張價單定價略高於同區新盤，主要是與項目質素及位置有關。對於近期有不少新盤推出，黃指出，瑧頤主打1房及兩房單位，與其他新盤區份及主要客群亦不同，故未必構成競爭。

昨日一手市場以推售貨尾為主，昨日單日售出約13伙，內房萬科（香港）今日將推售旗下屯門掃管笏上源，涉及251伙，當中包括首度推售的第1座「Grand Le Pont」。

邁亞美海灣3房減價50萬沽

二手市場方面，市况氣氛轉差，有業主大幅劈價求售。祥益地產高級客戶經理陳阿麗表示，屯門邁亞美海灣6座中層B室新近易手，屬實用面積643呎3房戶，原業主原以870萬元放售，但一直乏人問津，減價50萬元或5.7%至820萬元，近一周本港局勢不明朗，原業主再減20萬元，務求盡快出售單位，終成功以800萬元易手，折合實呎12,442元，屬市價成交。原業主於2010年以288萬元購入，持貨9年多，帳面獲利512萬元，物業升值1.8倍。

另有業主止賺離場，香港置業首席區域董事余栢表示，該單位為荔枝角美孚新邨6期蘭秀道30號高層D室，實用面積910方呎，連同一個車位以1467萬元易手，折合實呎16121元。原業主於2004年11月以395萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利1072萬元。