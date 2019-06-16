美股三大指數 全周微升

晶片商博通降全年營收預測

受惠於減息預期，標普500指數6月至今累升4.9%。上周三大指數皆升，道指升0.4%，標普500指數升0.5%，納指升0.7%。雖然市場普遍認為聯儲局不會在是次會議減息，不過Performance Trust Capital Partners交易主管Brian Battle認為今年減息預期是影響市場的主要因素，所以在美聯儲作出暗示前，投資者都未可安心。

晶片商博通將全年營收預估下調20億美元，指是因為中美貿易衝突和美國對華為實施出口限制，股價急跌5.57%，博通主要客戶蘋果收市下跌0.73%，其他晶片股亦下跌，費城半導體指數下跌2.6%。

夜期收市低水179點

美匯指數因零售數據向好，緩解對美國經濟大幅放緩擔憂，昨收報97.35點，上升0.53%。

上周五晚恒指夜期收報26,939點，跌0.36%，低水179點。ADR港股比例指數跌0.54%，報26,972點，騰訊（0700）ADR折合報326.98港元，比本港收市低0.92%，匯控（0005）折合報63.81港元，比本港高收0.02%。