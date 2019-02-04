工行遭美罰3.6億 涉ADR業務失當 牽涉僱員已離職 相關業務已結束

明報記者 歐陽偉昉

ADR是指在美國以外上市的股票，在美國的指定受託銀行存託後發出的憑證，這些證券可以代表美國以外上市的股票在美國交易，投資者可以獲得股息，但指定的受託銀行要持有足夠數量的外國股票。而預發行（pre-release）ADR的制度則容許指定的受託銀行毋須存託外國股票的情况下，向券商及其客戶發出ADR，前提是如果券商或其客戶要聲明他們持有足夠的外國股票以支持這批ADR。

不夠外國股票下獲預發ADR

然而，美國證交會近年發現，多家券商在未有足夠外國股票的支持下，也獲得受託銀行預發ADR。證交會形容這些是「幽靈證券」（phantom securities），因而展開一系列調查及處罰。

證交會形容為「幽靈證券」

昨日證交會的公告指出，工銀金融服務和其客戶在未持有足夠的外國股票下，仍不當地經預發渠道從受託銀行獲得ADR，因此誇大了可交易證券的總數，導致不當的沽空行為。另外，在股票除淨日前會有大量預發行ADR的需求，因為持有預發行的ADR可以在不需繳交預繳稅的情况下收取股息，而工銀金融股務不正當地得到的ADR，正可滿足上述需要。

根據協議，工銀金融服務同意支付4270萬美元，包括返還約2400萬美元收入、支付440萬美元利息及1430萬美元罰款，不過工銀金融服務毋須承認或否認有任何錯誤做法。

被指24次合謀提交相同出價

另外司法部亦公布，工銀金融服務在2012年5月至2014年8月聯同其他公司或個人，從受託銀行借入ADR的利率投標過程中，至少24次合謀提交相同出價，以壓低中標的利率增加利潤。

美國聯邦法官Paul Oetken判決向該行罰款超過300萬美元，但指該行已經放棄ADR業務，解僱涉事人員，並在調查時向監管當局提供足夠的協助。

對於達成以上兩份協議，工銀金融服務在聲明中表示，以上在2016年以前發生的問題，是由已在2016年離職的前僱員所作的不當行為所造成。在得知這些問題後，該公司已自願退出預發行ADR業務及任命新管理層。