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2019年6月15日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
社會氣氛差 本月一手料僅千宗 按月跌六成 會德豐GRAND MONTARA延開示位
瑧頤1.6萬首推110伙 高同區二手逾三成
CCL樓價指數按周跌幅擴大
恒地蕉坑申建2250伙 比舊方案增1.8倍
城‧點呎租49元 創屯門新高
舖王兒子132萬租自己酒店
大家樂多賺三成 港收入十年首跌 食客消費趨謹慎 集團：定價會更「克制」
員工倘響應罷工 集團將彈性處理
翰森製藥首掛每手賺過萬 逾1年首見
港股連跌3日 夜期續低水200點
李小加：一國兩制是香港基礎
港交所前高層疑涉貪 李小加：報道無事實根據
屢傳售滬綜合項目 長實：純屬傳聞
中國5月固投工業增加值遜預期 消費增8.6％ 撇除五一因素增幅與4月持平
人行兩措施增中小行流動性
內地外商增加值 海嘯後首負增長
太陽城：下半年澳門博彩收入將更差
實德：貿戰影響大 暑假未敢大加價
華泰擬倫敦發GDR 預料下周四上市
fb加密幣平台下周發布白皮書 將獲Visa PayPal及Uber等12公司投資
金價1350美元挑戰5年高位
金寶湯迎健康潮流 拓純素飲食平台
瑞銀「中國豬」事件 海通國際要「絕交」
「神秘顧客」實測 有銀行誘開戶客買產品
港美地產股分歧 反映政治風險
周末睇樓好去處
何文田皓畋豪華大宅 景觀開揚
視帝視后先後入市皓畋
潘蘇通常盛街401伙伺機出擊
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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社會氣氛差 本月一手料僅千宗 按月跌六成 會德豐GRAND MONTARA延開示位
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