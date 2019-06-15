港美地產股分歧 反映政治風險

事實上，自2008年金融海嘯後，由美國聯儲局發起的減息兼貨幣量化寬鬆（QE），不單谷起了美國的股巿和樓巿（見圖1），也令全球水浸，香港的樓巿亦展開了大漲小回的格局，直至聯儲局開始加息兼收水（QT），美股和全球股巿便也變得反覆，但今年起美國由預期加息變為預期減息，甚至可能提早終止QT，美國和香港的地產股便自去年底大反彈，但自4月以後，雖然美債息續跌，香港的龍頭地產股新鴻基地產（0016）股價開始腳軟作出明顯調整，然而美國的地產股ETF如Real Estate Select Sector SPDR Fund（美國上巿代號 : XLRE）反創了新高（見圖2），將之和香港的政治轉趨緊張而美國不受影響有關，似乎是合理的解釋。

買美地產ETF 受惠減息避港風險

本周二高銀金融（0530）宣布撻訂其一個多月前才投得的啟德百億地皮，雖有說可能是涉及財務問題而只會被沒收2500萬元按金有關，但其非執董石禮謙說是因為「近期發生的社會矛盾和經濟不穩定」，也不能完全抹殺其說法。

最近的政治事件如何終結，筆者沒有水晶球，但如覺得美國會繼續減息利好「磚頭」，卻又想避開香港的政治風險，或可考慮買入上述提到的美國地產股ETF —XLRE。

有說內地對香港的政治和經濟控制愈來愈收緊，其實可以由強弱互動的方法分析。比方說，香港在1997年回歸中國以前，比如在1982年中英談判時，香港的GDP總量相比全中國的GDP總量比例高逾三成以上，中國自然對香港呵護備至，及至1997年回歸之時，有關比例仍接近兩成。然而，之後中國經濟持續高速增長，但香港的GDP卻明顯減速，到去年底有關比例已急插至只有3.1%而已（見圖3），香港的「話語權」自然大減。

港GDP佔全國比例下滑

「話語權」銳減

說回近日香港政治緊張，高潮起於周日的反引渡條例遊行，兩名學者對遊行人數統計有不同意見，雷鼎鳴教授認為只有約20萬，姚松炎則認同民陣所指超過100萬，而最有趣的是，兩人的計算結果雖然差異極大，但就都是以遊行經過路線的面積乘以密度，以及人流速度計算得出。

筆者認為兩者計算得出大差異，主要源於人流速度的評估有分別，比方說，如人流極暢順，則經歷同一段時間後，會有較多人經過有關路線，總遊行人數便會大增，相反如人流接近靜止，那總遊行人數便大約只等於總面積乘以密度再乘以1而已。

港美息差大 未必跟減息

於是乎便出現一種弔詭的情况，如由維園出發至行畢全程所需時間愈長，反而代表參加遊行總人數愈少，相反可以行得愈快、愈暢順，則真正完成遊行的人數愈多，與一般人的印象完全不同。聽說當日有人自維園出發到行畢全程，竟花了多個小時，哪對計算總遊行人數的結果有何影響？

其實「流速」這概念，也可應用於樓巿和股巿分析，只要樓價升時成交大增，轉手愈頻密，代表樓巿升勢愈健康，相反當樓價和股巿升時成交不斷萎縮，便要小心一點。事實上，港股和二手樓成交量在4月起便雙雙萎縮，之後股市先跌，樓價指數也在近兩周轉跌，都印證了「流速」或成交量在投資分析上的重要，另一值得關注的地方，正如曾淵滄教授提及，去年1月股巿先見頂，但樓價指數在8月才轉跌，但今年港股轉弱不足兩個月，樓價便即跟隨向下，相隔時間縮短不少，是否預示樓巿今次調整不簡單？

文首提及美國債息向下本有利地產巿場，但其實自6月份起，香港的1個月銀行同業拆息（HIBOR）已升至2厘以上，近日HIBOR更曾報2.42厘，創2008年10月的近11年新高，更有香港的大型銀行調高300萬以下貸款金額的拆息按揭（H按）利率0.01厘至H+1.24厘，並且輕微減少現金回贈至2.07厘。由於之前美國曾多次加息而香港只加了一次0.125厘，香港和美國出現較大的息差，縱使今年稍後美國真的減息，香港也未必會跟隨。

大家也要留意，巿場開始在談論如香港政局失控，大有可能會引發撤資潮，近兩年香港的銀行體系結餘已大為減少，若一旦真的出現撤資而令港元轉弱，甚至明顯跌穿7.85水平，在聯繫匯率機制便可能出現挾息。

[陸振球 樓市解碼]