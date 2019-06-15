金寶湯迎健康潮流 拓純素飲食平台

據報道，為滿足現時追求健康的消費者，金寶湯將研發「純素飲食平台」，為人們提供不同可供烹調的純素食物。

增撥50%資金研發罐頭湯

另外，因現時消費者均認為，慢煮食品的營養價值比以傳統方式烹調的食品為高，Clouse亦計劃推出「骨湯」產品。他又指出，將會重新調配罐頭湯中的配料，如在雞肉麵條湯中加入更多雞肉和新鮮的麵條，又不會添加防腐劑；奶油蘑菇湯將用上新鮮的奶油；每罐番茄蘑菇湯則會加入6顆番茄等，以吸引年輕一代購買金寶湯。報道亦透露，公司在這些罐頭湯研發將增撥50%資金。

今年股價升29%

報道談及公司即將完成出售「Arnott's Australia」的餅乾業務，Clouse強調即使不出售此業務，亦不會影響公司的還債能力。

金寶湯昨日最新報42.64美元，升0.49%。報道指出，主要受「Pepperidge Farms」零食業務的銷售額增長帶動，截至現時為止，公司股價在今年已增長約29%，市值更達128億美元。然而，罐頭湯目前卻只佔公司約四分之一收入，銷售額大幅滯後於公司其他業務。

（綜合報道）

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