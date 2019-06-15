金價1350美元挑戰5年高位

昨日金價最多升至每盎司1358美元，升幅達到1.2%，而昨晚則徘徊在每盎司1350美元左右。這是去年4月以來的高位，而1350美元是近年的關鍵水平，自2014年中以來金價鮮有突破此水平，即使2016年曾經升穿1350美元，亦只能短暫維持。

中美關係緊張 避險情緒升溫

金價上升主要因為美國與伊朗關係緊張，而白宮經濟顧問Larry Kudlow周四警告，若國家主席習近平拒絕美國總統特朗普在月底G20峰會會晤的邀請，會面臨後果。市場避險情緒升溫，加上憧憬下周聯儲局減息，推動金價上升。

美國指控伊朗攻擊阿曼灣油輪，布蘭特油價在周四曾大升逾4%，最高見每桶62.64美元。昨日回落至每桶62美元以下。紐約期油報每桶52.15美元，跌0.25%。油價略為回落，主要因為國際能源署（IEA）估計，今年全球石油需求為每日120萬桶，較早前的預測下調10萬桶，意味着石油需求的按年增幅為每日25萬桶，這個增幅是2011年以來最低。金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）指出，即使短期內石油市場受油輪遇襲事件影響，市場氣氛仍然悲觀，每桶61美元已能反映阿曼灣事件的影響。

預測需求跌 油價回軟

中美及中東局勢不明，昨晚美股走低，道指開市早段挫約100點，截至晚上10時半報26024點，跌82點。標普500指數及納指分別跌0.3%及0.6%。

昨晚美國公布一系列經濟數據，美國商務部指，當地5月零售銷售按月增加0.5%，升幅差過預期的0.6%，但前值則由減少0.2%修正為增加0.3%。其他數據則較好，5月核心零售銷售按月增加0.5%，符合市場預期。5月工業生產按月增長0.4%，市場預期為增長0.2%，前值則由減少0.5%，修正為減少0.4%。5月製造業產出按月增長0.2%，優於市場預期的0.1%增長。但密歇根大學6月美國消費者信心指數初值為97.9，略低於市場預期的98。

（綜合報道）

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