fb加密幣平台下周發布白皮書 將獲Visa PayPal及Uber等12公司投資

明年登場 未落實管理財團名單

《華爾街日報》引述知情人士透露，上述財團由金融界、電商企業、風險投資者及電訊公司組成，成員將各自出資約1000萬美元（約7800萬港元），資金用於創建加密貨幣「Libra」，「Libra」將與一籃子政府發行的貨幣掛鈎，避免價格出現劇烈波動，而上月亦有報道指，facebook正招募投資者協助推出加密貨幣支付系統，計劃集資約10億美元（約78億港元）。

掛鈎政府貨幣 保持價格穩定

以往信用卡公司擔心科技巨頭會進軍支付業務，今次信用卡公司參與「Project Libra」，一方面可以觀察facebook支付業務動向，若果項目能成功吸引大量消費者，亦有利信用卡公司。所以Visa、MasterCard等信用卡龍頭也加入了「Project Libra」。

信用卡公司支持 有力吸消費者

知情人士表示，部分聯營企業成員尚未了解「Libra」的運作模式或財團功能，而且美國等地監管嚴謹，部分成員擔心該加密貨幣會被用作洗黑錢或資助恐怖組織。

據了解，facebook及上述財團不會直接控制加密貨幣，部分成員會作為區塊鏈網絡的「節點」，進行驗證交易及維護記錄等工作。

比特幣已誕生逾十年，但消費者甚少使用加密貨幣作支付用途，facebook認為，憑着其龐大的社交網絡及數十億用戶，或可扭轉上述局面。faceook今次將加密貨幣網絡與其社交平台分隔，有助滿足監管機構要求，尤其是早前facebook被爆出一連串私隱問題。

近年Facebook接連爆出隱私失誤，大大打擊其聲譽，facebook營銷總監Antonio Lucio接受外電訪問時指，將增加一倍以上的廣告支出，並與廣告代理公司合作，利用WhatsApp和Instagram為消費品牌開展宣傳活動。

（綜合報道）

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