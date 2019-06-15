實德：貿戰影響大 暑假未敢大加價

貴賓廳「比預期更差」

馬浩文指出，中美貿易戰下對老闆級人物比較有影響，貴賓廳的表現「比預期更差」；反之中場將會「繼續好」，認為中高檔及家庭旅客的數量會有持續增長。他預期，今年暑假檔期，澳門會較以往旺，認為澳門的「性價比（quality for money)」為最好，加上新項目的落成，令澳門變得非常有競爭力。

他亦指出，對澳門賭牌續期議題「評論過早」，目前市場大致有3個選項，包括維持發6個賭牌，增發一個賭牌或每個賭場發一個賭牌，但對澳博（0880）可獲續牌「好有信心」。實德環球去年未有派息，馬浩文表示，每次公布業績前都會討論，惟之前就澳門十六浦第三期商場項目向銀行貸款，相信要待商場有進一步規劃才可以重新考慮派息。他稱，目前項目正待政府批准圖則，相信通過後2年後可以落成，有信心年內可以獲批。