太陽城：下半年澳門博彩收入將更差

【明報專訊】太陽城集團（1383）昨日舉行股東大會，執行董事盧啟邦於會後會見記者時表示，雖然花旗預測澳門博彩收入今年將有2%增長，惟因博彩收入於去年開始持續下跌，加上國慶70周年、澳門回歸20周年和選舉等盛事窒礙，他個人則認為下半年賭收情况將會更差，預料全年約有10%跌幅；但在貴賓廳賭收方面，則不會如2015年般誇張，有近七成跌幅。
預料全年有10%跌幅
對於集團主席周焯華於月初被委任作凱升控股（0102）的主席，盧啟邦表示兩家集團未來將會有更多合作計劃。他相信，會在6至8個月內完成凱升旗下「海參崴水晶虎宮殿酒店」的現有設施改動，如增加酒店房數、改善餐飲等，及後將推出旅遊產品介紹此景點。長遠則會以加建酒店房間及娛樂配套設施等計劃為主。
資產若非人幣 將轉港元結算
太陽城去年的匯兌淨額，由2017年的4170萬元人民幣盈利，轉為虧損1.81億元人民幣，被問到人民幣持續偏軟會否令集團匯兌虧損擴大，首席財務官趙敬仁表示，集團仍有大部分資產於國內，因此仍會以人民幣結算；若將來的資產組合中以非人民幣資產為主，則會轉為以港元結算。
主席周焯華早前向集團以低息注資15億元，盧啟邦稱，這是對集團業務發展的支持，但不評論周焯華未來會否繼續注資。對於派息，他稱現時暫未有計劃。