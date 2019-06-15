太陽城：下半年澳門博彩收入將更差

預料全年有10%跌幅

對於集團主席周焯華於月初被委任作凱升控股（0102）的主席，盧啟邦表示兩家集團未來將會有更多合作計劃。他相信，會在6至8個月內完成凱升旗下「海參崴水晶虎宮殿酒店」的現有設施改動，如增加酒店房數、改善餐飲等，及後將推出旅遊產品介紹此景點。長遠則會以加建酒店房間及娛樂配套設施等計劃為主。

資產若非人幣 將轉港元結算

太陽城去年的匯兌淨額，由2017年的4170萬元人民幣盈利，轉為虧損1.81億元人民幣，被問到人民幣持續偏軟會否令集團匯兌虧損擴大，首席財務官趙敬仁表示，集團仍有大部分資產於國內，因此仍會以人民幣結算；若將來的資產組合中以非人民幣資產為主，則會轉為以港元結算。

主席周焯華早前向集團以低息注資15億元，盧啟邦稱，這是對集團業務發展的支持，但不評論周焯華未來會否繼續注資。對於派息，他稱現時暫未有計劃。