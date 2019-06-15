人行兩措施增中小行流動性

2000億貼現額度加1000億SLF

人行資料顯示，常備借貸便利是人行正常的流動性供給渠道，主要功能是滿足金融機構期限較長的大額流動性需求，對象主要為政策銀行和全國商業銀行。期限為1至3個月，利率水平根據貨幣政策調控、引導市場利率的需要等綜合確定。常備借貸便利以抵押方式發放，合格抵押品包括高信用評級的債券類資產及優質信貸資產等。

人行常在月初公布上月常備借貸便利發行，今年5月份開展常備借貸便利操作共256.2億元，其中隔夜2000萬元，7天44億元，1個月212億元，期末常備借貸便利餘額為256億元。

再貼現則是商業銀行以未到期的合格票據向中央銀出售以獲得資金，為主要的貨幣政策工具之一。中國銀行間7天質押式回購加權利率（DR007）昨報2.496厘，該利率反映銀行拆借水平。在5月24日人行接管包商銀行後，DR007曾升至2.8643厘水平，不過隨後一星期通過逆回購當周淨投放4300億元（見表）後，曾降至2.35厘，現時利率與人行接管包商時相若。