中國5月固投工業增加值遜預期 消費增8.6％ 撇除五一因素增幅與4月持平

明報記者 陳子凌

經過4月份消費、固投及工業增加值的全線失守，統計局昨日公布的5月數據，僅消費見反彈，首5個月固定資產投資增速5.6%，回落0.5個百分點；全國規模以上工業增加值按年增5%，低於市場預期及上月的5.4%。社會消費品零售總額增速創今年以來次高，服裝鞋帽、化妝品、通訊器材及日用品和餐飲等消費都有不同程度升幅，其中汽車消費由跌轉升，5月增幅2.1%，4月為減少2.1%。

房地產投資遇冷 增速回落0.7個百分點

統計局新聞發言人付凌暉表示，5月消費品零售增速比上月加快1.4個百分點，五一假期發揮了重要作用，但他也指出，如果扣除假期影響，實際上5月份增速只是保持平穩。

另外，房地產投資亦見冷，首5個月全國房地產開發投資增長11.2%，增速回落0.7個百分點，商品房銷售面積按年下降1.6%，跌幅擴大1.3個百分點；銷售額則按年增長6.1%，增速收窄2個百分點。

招商證券：未充分反映貿易摩擦

招商證券宏觀分析師張一平認為，5月數據主要反映了之前中央適度收緊刺激政策的影響，而貿易摩擦的衝擊還沒有充分反映。現時在外部壓力增大下，短期內國內經濟穩定受到了更大壓力。

高盛報告亦指出，5月之前的政策調整，放鬆措施變得不那麼激進，雖然中美貿易關係惡化後，政府開始適度放鬆，但放鬆的影響被接管包商銀行一事所抵消。而6月以來，中央再進一步放寬，包括向中小銀行增加流動性（見另文）、專項債可以計入項目資本金等。

高盛預計中央將採取進一步措施

但高盛認為，比起年初的「猛藥」，今次放寬拉動經濟的效果或顯著降低，預計中央將要採取進一步措施，包括再降存準金率及減息，此外，人民幣貶值的壓力也有所增加。