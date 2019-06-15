李小加：一國兩制是香港基礎

要令中央信「一國」 國際撐「兩制」

他認為，香港「見過大世面」，故不論中國及國際發生任何事件都對香港有深遠影響。他表示，香港既是小地方，但又在全球有至關重要的地位，主要是港人堅守其核心價值，包括法治社會、開放社會及市場經濟，同時一國兩制亦是基礎，要把一國兩制做好，令中央相信「一國」，同時讓國際對「兩制」有信心，這個平衡很重要。

他表示，有信心可以解決問題，但不代表心情很輕鬆，冀可以盡快走出困境。

原定下周四（20日）掛牌、集資額最多達97億元的新股ESR Cayman（1821）日前宣布，因當前市况而決定押後上市。李小加指出，市况上上落落，公司將按自身情况決定何時上市。今年新股數量及港股交投量均比去年失色，李小加認為，作為上市公司行政總裁，固然關心公司的營運，但同時作為市場監管者，視野必須廣闊，非每事與經濟利益有關。

指同股不同權公司納港股通時間不變

市傳阿里巴巴已遞交上市申請，李小加拒絕評論個別公司消息，他又稱，港股通有其納入程序，質素好的公司都有機會進入互聯互通機制，僅視乎何時及以什麼條件納入，「市場認為該發生的事情都會發生，只是形式及時間」。他強調，同股不同權公司納入港股通的細則宣布時間表沒有變化，強調仍是今年中。