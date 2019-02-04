港股連跌3日 夜期續低水200點

恒指夜期昨晚再跌穿27,000點，至晚上11時45分報26,927點，低水191點。

雖然恒指連挫3日跌670點，不過總結全周仍升0.57%，國指累升0.83%。中生製藥（1177）升1.28%，是升幅最大的藍籌；恒安（1044）跌2.64%，是跌幅最大的藍籌。東亞銀行（0023）前日發盈警，曾挫9.52%、見1年新低，收市跌9.11%，報21.95元，其他本地銀行股未見大跌。

東亞盈警後瀉9% 曾見1年新低

美國晶片製造商博通下調全年營收預測，以及國際研究機構IDC公布，今年首季歐洲智慧手機市場出貨量下跌2.74%。手機設備股受壓，富智康（2038）挫4.4%；丘鈦（1478）挫3.76%；舜宇（2382）跌2.21%。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，早前大市自27,800點急回，至26,700點附近見底，但及後無力反彈。展望未來兩周有較多變數，例如周一開始美國就關稅召開聽證會、周二至周三聯儲局召開議息會議，28日至29日召開G20峰會等，投資者料靜觀其變，大市窄幅上落，預料將在26,800點至27,400點附近波動。