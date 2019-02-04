港股連跌3日 夜期續低水200點

【明報專訊】港股承接昨日跌勢，早上低開113點後跟隨A股向下，中國內地下午公布5月份的全國規模以上工業增加值表現遜預期，加劇A股跌幅，拖累恒指午市擴大跌幅，全日收報27,118點，下跌176點或0.65%，國指跌52點或0.5%，報10,419點，成交金額849億元。分析認為，下周有美國就關稅召開聽證會、聯儲局議息等事件，預料市場繼續觀望，指數區間上落。
恒指夜期昨晚再跌穿27,000點，至晚上11時45分報26,927點，低水191點。
雖然恒指連挫3日跌670點，不過總結全周仍升0.57%，國指累升0.83%。中生製藥（1177）升1.28%，是升幅最大的藍籌；恒安（1044）跌2.64%，是跌幅最大的藍籌。東亞銀行（0023）前日發盈警，曾挫9.52%、見1年新低，收市跌9.11%，報21.95元，其他本地銀行股未見大跌。
東亞盈警後瀉9% 曾見1年新低
美國晶片製造商博通下調全年營收預測，以及國際研究機構IDC公布，今年首季歐洲智慧手機市場出貨量下跌2.74%。手機設備股受壓，富智康（2038）挫4.4%；丘鈦（1478）挫3.76%；舜宇（2382）跌2.21%。
光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，早前大市自27,800點急回，至26,700點附近見底，但及後無力反彈。展望未來兩周有較多變數，例如周一開始美國就關稅召開聽證會、周二至周三聯儲局召開議息會議，28日至29日召開G20峰會等，投資者料靜觀其變，大市窄幅上落，預料將在26,800點至27,400點附近波動。