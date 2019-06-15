翰森製藥首掛每手賺過萬 逾1年首見

市值超中生製藥石藥

翰森製藥昨日全日走勢凌厲，甫開市已一直向上，半日收報17.96元；其後午市初期更見最高位21.2元，之後走勢放緩，午市後期回落至19元水平徘徊，最後以19.5元作結，全日成交量達1.38億股，涉資24.52億元。

港交所（0388）自去年推上市新規以來，來自生物科技公司的上市申請尤其踴躍，而且上市後表現似乎愈做愈好（見表）。雖然翰森製藥並不是以「未有收益或盈利」的生物科技公司上市，但昨日亦在新股市場低迷情况下，表現良好。

目前在香港掛牌的生科股皆以研發抗腫瘤藥物為主，但漸漸亦帶動與生物科技有關的公司來港申請上市。下周二（18日）截止招股的錦欣生殖醫療（1951）以輔助生殖服務為主要業務，擬集資最多29.9億元來拓展其在內地的醫療網絡，不過該股入場費較高，每手2000股索價逾1.7萬元。該股次日招股，4家券商孖展認購已近5億元，超購逾0.6倍。

錦欣生殖醫療孖展輕微超購

下周一（17日）首掛的中國船舶租賃（3877），昨晚兩暗盤表現平平，在耀才（1428）及輝立暗盤皆錄得無升跌，收報1.34元，在兩暗盤最高皆見1.35元。

中國模具供應商勛龍（1930）亦於下周一至周四（20日）招股，擬發行1.65億股，其10%作公開發售，每股招股價介乎0.8至0.88元，集資1.32億至1.45億元，一手4000股入場費約3555.47元，預料本月28日正式掛牌，獨家保薦人為博思融資。公司主席兼行政總裁林萬益表示，中美貿易戰對公司實際影響輕微，未有打算在海外設廠。