大家樂多賺三成 港收入十年首跌 食客消費趨謹慎 集團：定價會更「克制」

明報記者 蕭嘉聰

大家樂昨日中午公布業績，受業績利好帶動，下午開市即升至一個月高位，最多曾升近半成，收市報21.05元，升1.44%。

績後股價曾升近半成

大家樂去年度收入為84.94億元，按年增加0.8%，按地區計，香港收入罕有出現下跌，全年微跌0.1%至73.42億元，是自2006/07財年公布分類業績以來首次報跌，惟受惠於毛利率提高，經營溢利按年仍升11.7%，為8.84億元。羅德承解釋，過去一年致力改善營運基礎，「有好多內功要做」，令開店步伐有所放慢，加上期內有數間大型店舖租約期滿，令香港銷售有輕微下跌，不過營運上取得理想成績，會加快業務擴展步伐。

港店舖數目減少 將加快開店步伐

同店銷售方面，大家樂快餐全年增長持平，一粥麵同店升2%。香港大家樂快餐店數目，由上個財年的167間減至162間，一粥麵則減少1間門店至49間。羅德承表示，今個財年計劃開設20至30間分店，當中10間為休閒餐飲品牌，另外未來數個月已落實開設7間大家樂，亦會加快發展一粥麵的分店網絡。

羅德承表示，今年4至5月的同店銷售表現持平，因市民消費意欲十分謹慎，傾向選擇單價較低的食物。香港餐飲行業競爭激烈，令集團定價十分克制，會平衡「創意」及「超值」的食物組合，快餐業務期內加價1元多，令人均消費增至38.5元。大家樂快餐會提供約25元的超值之選餐單，以及30元以上的創意套餐，前者可帶動人流增長，當市民消費意欲有改善，就可透過出售更多創意套餐，提升人均消費。

推25元超值餐牌谷人流 創意套餐增消費

集團毛利率為13.4%，按年增1個百分點，集團指出，主要由於原材料及包裝成本的收入佔比，由28.5%下降至27.5%，加上人力開支控制得宜。值得注意是，香港政府於今年5月將最低工資調高至37.5元。不過羅德承表示，集團現時員工時薪約50多元，較最低工資為高，相信未來對人力開支的影響並不大。羅德承又表示，集團一直面對人手短缺問題，目前仍有數百個職位空缺。