城‧點呎租49元 創屯門新高

翻查資料，同區舊呎租紀錄為The Parkville開放式戶，呎租47元。

市場消息指出，西九龍柯士甸站GRAND AUSTIN第2座高層A室，實用1502方呎，以6788萬元連車位售出，實呎45,193元，屬屋苑標準戶呎價新高；原業主為資深投資者，2014年以4715萬元購入單位，帳面賺2073萬元或逾44%。

GRAND AUSTIN呎價4.5萬創新高

中原營業經理盧鏡豪稱，南區海怡半島21座中層H室，實用879方呎3房戶，單位原由光大控股（0165）持有，最初叫價1950萬元，減價110萬元或5.6%後以1840萬元售出，實呎2.09萬元；原業主1994年以685萬元購入，帳面賺1155萬元或1.7倍。

萬景峰車位價1個月回落15%

另中原營業經理丘漢偉表示，荃灣萬景峰雙號車位，原業主連租約開價330萬元，及後下調至288萬元沽出，減幅13%；原業主2011年以90.5萬元買入，帳面賺逾197萬元或2.2倍。以屋苑上月錄得一宗337.8萬元車位破頂成交計，上述新成交價回落約15%。