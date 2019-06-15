恒地蕉坑申建2250伙 比舊方案增1.8倍

政府將快公布「土地共享先導計劃」細節之際，恒地率先修訂過去獲批公私營項目的發展。城規會文件顯示，恒地大埔蕉坑項目（鄰近大埔白石角），發展地盤面積392,281方呎，恒地申請由住宅（丙類）10改劃為住宅（乙類）11，從而增加發展地積比率至3.6倍，擬建9幢11至17層高的住宅大廈，提供2,250個住宅單位，涉總樓面141.2萬方呎。

四成屬公營房屋

資料顯示，恒地2014年向城規會申請發展，經多次改動後，終於2016年10月獲「開綠燈」通過。新發展方案與原本獲批的方案相同，維持分兩個地盤發展，南面A地盤佔地約15.2萬方呎，將交由政府作公營房屋發展，計劃興建3幢17層高住宅，較原先少1幢，但伙數由289伙增至912伙，加幅2.2倍，佔項目總供應四成。

至於西面的B地盤，將是恒地私宅發展，將興建6幢11至16層高的住宅，提供1,338伙，物業座數較舊方案多1幢，而單位數目由506伙大幅增加1.6倍至1338伙，每伙平均面積約645方呎，單位間隔由開放式戶至4房。

恒地表示，上述發展地盤以東的白石角住宅，其發展地積比率介乎3至3.5倍，而今年1月新批出的新地（0016）白石角優景里地皮，其地積比率為3.6倍，認為修訂有關發展密度，與周邊土地相容。

若項目申請獲通過，待完成換地和補地價程序，私宅最快可於2025至2026年落成。

此外，地政總署昨公布上月補地價個案，包括由匯控（0005）持有山頂中峽道大班屋，涉及刪除地契中有關通行權條文，涉款138萬元。另路勁（1098）在2016年8月以9.88億元投得元朗凹頭住宅地，刪除地契內要求發展商需要負責排污系統條文，涉款138萬元。