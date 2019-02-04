CCL樓價指數按周跌幅擴大

【明報專訊】受中美貿易戰形勢轉差，環球經濟表現疲弱等多項不明朗因素影響，樓價升勢受阻。中原城市領先指數CCL自5月底破頂後，上周開始出現回軟，最新報186.26點，按周回落1.43%，與上周下跌0.25%相比，按周跌幅擴大逾1個百分點；與此同時，本周CCL四大整體指數齊跌，亦屬過去18周、即四個半月以來首次。
未反映反修訂大遊行後市况
今周數據暫時未反映6月9日反《逃犯條例》修訂大遊行，以及6月12日金鐘爆發大規模警民衝突的影響。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，近日社會一連串不明朗事件、新居屋超額認購等對本港樓市影響，將反映7月上旬公布數據。
此外，CCL（中小型單位）報185.91點，按周跌1.37%；CCL（大型單位）187.99點，按周跌1.7%；另外，反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報187.31點，按周跌1.41%。
四大分區方面，港島CCL Mass報188.26點，按周跌4.42%；九龍CCL Mass報183.79點，按周跌0.71%。不過，新界方面則受新居屋申請推動下，連升兩周，其中新界東CCL Mass報200.87點，按周升0.14%，連升2周共0.96%； 新界西CCL Mass報170.67點，按周升0.01%。