CCL樓價指數按周跌幅擴大

【明報專訊】受中美貿易戰形勢轉差，環球經濟表現疲弱等多項不明朗因素影響，樓價升勢受阻。中原城市領先指數CCL自5月底破頂後，上周開始出現回軟，最新報186.26點，按周回落1.43%，與上周下跌0.25%相比，按周跌幅擴大逾1個百分點；與此同時，本周CCL四大整體指數齊跌，亦屬過去18周、即四個半月以來首次。