瑧頤1.6萬首推110伙 高同區二手逾三成

開放戶折實入場費近400萬

瑧頤首張價單涉110伙，包括20伙開放式、39伙1房戶、40伙2房戶及11伙3房單位，實用面積231至577方呎，扣除最高直減折扣16%，折實價398.6萬至975.3萬元，折實呎價14,781至17,883元，整批折實平均16,266元，當中折實售價600萬元以下單位有59伙，佔首張價單近半數單位，主要為開放式及一房戶。

發展商今天起開始網上認購登記，銷售安排料日內公布。

元朗對上一個新盤為恒地（0012）去年10月中推出的尚悅．嶺，首批101伙折實均價15,881元，即7個月內新盤訂價高約2.4%；對比二手市場，新世界同系溱柏，近期二手呎價約1.2萬元，意味瑧頤是次開價較同區二手高逾三成。

新世界樓盤「粉絲」另獲1%回贈

值得留意的是，發展商首度引入「匠心粉絲現金回贈」，買家或買家近親曾購新世界住宅項目，或於今年遞交土瓜灣瑧尚、何文田瑧樺認購登記及特選客戶等，均可享樓價額外1%樓價回贈。

新世界今年先後推出瑧尚、瑧樺，兩盤同以「曬冷式」盡推全數單位，現時已沽清，連同北角柏蔚山、天后柏傲山等樓盤售出的餘貨，累售約621伙，套現近65億元。

御半山II期今日開始收票

至於新地（0016）屯門御半山II期，日前以折實平均1.51萬元首推108伙後，今日開始接受預約參觀示範單位，及開始收票。