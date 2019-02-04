社會氣氛差 本月一手料僅千宗 按月跌六成 會德豐GRAND MONTARA延開示位

明報記者 林可為

綜合市場資訊，6月迄今新盤市場只以銷售餘貨為主，暫時累錄約300宗成交。

本月迄今暫僅錄300宗成交

資深地產分析員林一鳴認為，中美貿易戰下，加上近日社會氣氛因《逃犯條例》修訂問題空前緊張，事件發展形勢存在很大不確定性，新盤推售部署勢受影響；同時，買家入市取態亦相當觀望，寧願「睇定一些」才入市。

林一鳴：成交量銳減 樓價不會大跌

林估計，本月整體一手成交量有機會跌至不足1000宗，意味按月跌近六成，新盤市况可能要待7月立法會休會後才明朗化。不過，他強調，本月餘下時間一手、二手成交量雖然會銳減，但樓價不會大跌。

事實上，日出康城GRAND MONTARA的預售樓花同意書今日起正式生效之際，發展商會德豐（0020）早前已電郵予客戶，今日起可參觀設於尖沙嘴港威大廈的示範單位，惟發展商昨日表示，由於項目示範單位正進行最後階段準備工程，為確保客人能夠舒適地欣賞展覽廳，今日GRAND MONTARA展覽廳優先參觀活動將延期。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，新盤市場本月迄今暫錄約300宗成交，由於新地（0016）屯門御半山II期，日前已以折實平均1.51萬元首推108伙，加上將軍澳日出康城GRAND MONTARA（504伙）、新世界（0017）元朗龍田瑧頤（313伙），有機會加入戰圈，料本月下旬一手成交可望回升。

陳估計，6月全月一手成交最終可接近1500宗，但相對5月仍按月跌近四成。

中原陳永傑：新盤以克制價推售

陳永傑續稱，社會就《逃犯條例》修訂存在大爭議，但市民始終要居住，亦早已預期有關爭議不會於短時間內解決，相信全新盤承接力沒有大問題。

他認為，發展商制訂新盤開價時，已考慮到近日社會氣氛急劇變差的因素，因而會以克制價搶攻市場，以求全速去貨，不會「就住就住咁賣」。