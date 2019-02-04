逆滲透濾水器市場 2021年逾110億美元

麥康寧表示，Mind Body成立於19年前，一直都有推出逆滲透濾水器。但以往都是從台灣生產商的現成型號中選擇，由它們貼牌生產，濾芯則是向美國公司採購。市場則主要在香港和澳門，透過B2B方式銷售。

至於今次和NAMI合作研發成功的「零廢水小型飲水機」，該公司則計劃，所有零部件生產和組裝工作都交給內地和香港的代工廠。雖然並非全部環節都在香港生產，但亦會盡量提高比重，相信足以用「香港製造」的名義來推出，以增加顧客的信心和賣點。

在推出初期，「零廢水小型飲水機」主要會在香港銷售，透過分銷商，賣給辦公室用戶。但未來亦計劃出口至歐洲、美國及台灣這些濾水器滲透率較高的市場，並有意開拓內地市場。宣傳方式方面，將會包括網上廣告、拍攝短片、社交媒體、路演、展覽等。若將來合作代工廠的產量無法應付市場需求，該公司也會考慮授權給其他公司生產。

擬推較大型號 針對安老院

事實上，在日內瓦發明展期間，「零廢水小型飲水機」吸引了不少參觀者。現時，已經有一些歐洲國家的買家或代理商對這款濾水器表達興趣。

麥康寧和李思越認為，以「零廢水小型飲水機」的技術原理，要放大或者再縮小都不存在很大的困難，只是需要一些時間。Mind Body亦計劃，在將來推出較大的型號，以針對一些安老院。至於在鉛水事件之後，很多香港家庭安裝的水龍頭式濾水器，該公司則無意涉足。

麥康寧解釋，這是因為該公司主要希望從逆滲透濾水器手中搶奪高端市場的佔有率，而水龍頭式濾水器則屬於最低端的家用市場，顧客對售價比較敏感，故該公司興趣不大。但他個人估計，整體來說，現時香港家庭已安裝濾水器的比例還不到50%（若非幾年前爆發鉛水事件，相信會更低），仍然有很大的增長空間。

技術或可用於海水化淡方案

李思越表示，只要有足夠的預算，以及幾年時間，有信心用「零廢水小型飲水機」的技術原理，設計出海水化淡廠適用的方案。

[企業創富]