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港商研緊湊型濾水器 挑戰逆滲透霸主地位

【明報專訊】逆滲透濾水技術自1960年代面世以來，一直被認為是過濾效果最好的濾水技術，佔據着高端市場。然而，其運作成本偏高的問題亦相當突出，一直未能解決。港商Mind Body看準這一點，透過和納米及先進材料研發院（NAMI）合作，以嶄新的技術原理，研發出一款非常環保和設計緊湊的濾水器，其過濾效能與逆滲透濾水器相若，但機價和運作成本卻低得多，大有機會在高端濾水市場中分一杯羹。

納米及先進材料研發院有限公司（NAMI）技術經理李思越博士、Mind Body （Asia） Ltd.董事麥康寧表示，逆滲透（Reverse Osmosis, RO）濾水技術早於1960年代已經由美國研發成功，有超過50年的歷史，以往市場一般都公認，逆滲透是過濾效果最好的濾水技術，連多個國家的海水化淡廠也是使用逆滲透濾水技術。但是，逆滲透濾水技術也有一些缺點，令其運作成本偏高（包括濾芯和電力）。

運作成本機價

僅逆滲透濾水器一半

因為逆滲透技術的原理，是利用高壓將水迫過濾孔直徑小於1納米（nm）的濾膜，來達到出色的過濾效果。這種原理的第一個缺點，是需要消耗不少電力來產生高水壓。第二個缺點，則是會有50%至60%的水反彈回來，而成為「廢水」，需要排走。以一般商用和家用來說，其實非常浪費食水。

此外，由於其濾膜的濾孔直徑細小，故非常容易阻塞；加上其濾膜很容易被自來水中的氯氣破壞，令濾芯的壽命不太長。為了將逆滲透濾芯的壽命盡量延長，逆滲透濾水器其實還需要先使用一些傳統的濾芯吸收氯氣、重金屬等，一般合共都有幾個濾芯。其他缺點還包括濾水速度慢，所以需要配備儲水缸，令其體積偏大。

第47屆日內瓦國際發明展奪獎

因此，在2017年中，當Mind Body和NAMI洽談時，大家一拍即合，決定合作研發一種過濾效能和逆滲透濾水器相若，但在運作成本、濾水速度、體積等各方面都較為優勝的「零廢水小型飲水機」。

經過一輪籌備之後，合作研發計劃在2017年底正式開始，整個預算為400多萬元。其中，Mind Body投資51%，餘下49%則申請到「創新及科技基金」的資助。到最近，「零廢水小型飲水機」的研發工作已經全部完成。在4月份舉行的「第47屆日內瓦國際發明展」中，「零廢水小型飲水機」還獲頒「羅馬尼亞科學研究及創新部大獎」。

NAMI：改用納米纖維濾膜

李思越和麥康寧指出，與逆滲透濾水器相比，「零廢水小型飲水機」在過濾效能方面非常接近，並不輸蝕；但在其他方面，卻較為優勝，包括：濾水時毋須用電產生高水壓（一般水龍頭的水壓已足夠）、不會產生廢水、濾水速度快、體積細小，只需兩個濾芯（一個是多孔陶瓷，一個是納米纖維），機價和濾芯成本較低等等。

其中一個主要原因是，「零廢水小型飲水機」棄用了逆滲透濾水器那種濾孔直徑小於1納米的單層濾膜，改為使用NAMI研發的納米纖維過濾膜。李思越解釋，NAMI研發的納米纖維過濾膜的濾孔直徑大約是100納米至200納米（nm），但卻採用多層結構、梅花間竹的排列組成濾芯。因此，雖然其濾孔直徑較大，但實際過濾效果卻可以媲美逆滲透濾水器的單層濾膜，而又沒有那麼容易阻塞。

毋須高水壓 不產生廢水

此外，這種納米纖維表面還加入了NAMI研發的斥菌功能，可以將90%或以上的細菌「彈開」，令它們不能依附在納米纖維表面，失去理想的繁殖條件，而慢慢地在飲水機內死亡。相比之下，一般逆滲透濾水器的濾膜的表面沒有特別加入斥菌功能（雖然會有50%至60%的廢水反彈回來）。

至於濾水速度，「零廢水小型飲水機」亦遠勝體積比它大的逆滲透濾水器。以Mind Body一款現有的商用逆滲透濾水器為例，其濾水速度只是每分鐘0.5公升或以上。因此必須加入儲水缸，令其體積偏大，達0.045立方米，重量為10kg。

相比之下，「零廢水小型飲水機」的體積為0.009立方米，比前者的濾芯部分要小，重量亦只是2kg，但其濾水速度達到每分鐘2.5公升或以上，大約是前者的5倍。若逆滲透濾水器要達到相同的濾水速度，其體積還要比Mind Body上述那款商用型號大得多。

將運美測試 取NSF認證

麥康寧表示，「零廢水小型飲水機」既適合家用，也適合小型食肆和60人以內的辦公室使用。現時，「零廢水小型飲水機」已經生產了100部樣機。其中幾十部正由NAMI試用，另外幾十部則準備運到美國，交給美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation, NSF）測試，以取得其發出的認證。

當取得NSF的認證之後，就會在香港和內地生產「零廢水小型飲水機」，希望在今年內開始。至於機價方面，他不願透露確實數字，但聲言，若和效能完全相同（包括濾水速度）的逆滲透濾水器相比，將會便宜一半以上，具有非常吸引的性價比和競爭力。

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

[企業創富]

相關字詞﹕海水化淡 日內瓦發明展 零廢水小型飲水機 納米及先進材料研發院 逆滲透 濾水

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