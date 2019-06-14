新世界有關人士逾2.3億購春園街舖

新買家為百達集團有限公司，公司董事為梁家馨，梁一直協助新世界（0017）收購舊樓，如尖沙嘴漢口大廈，預料上述商舖買家為新世界或相關人士。

創紀之城3期兩層2.28億放售

另外，中原（工商舖）寫字樓部分區營業董事朱子豐表示，觀塘創紀之城3期最高兩層、即25及26樓全層放售，每層面積約8140方呎，總面積約16,280方呎，意向呎價約1.4萬元，意向價約2.28億元。物業其中一層以連租約形式出售，另一層則已交吉，該層備有寫字樓裝修。

此外，銅鑼灣羅素街8號英皇鐘錶珠寶中心地下3及5號舖，由卓悅控股（0653）於2015年起以月租約160萬元承租，據悉租約期至今年11月，市場消息指，近日英皇（0163）已就上址重新招租，意向租金約168萬元，租金較2015年租約輕微調高8萬元或5%，以商舖面積3068方呎計，呎租548元，即意味卓悅或要離場。

卓悅：擬續租羅素街舖

不過，卓悅回應本報指，仍在考慮是否續租上址。