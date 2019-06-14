經濟

香港地產

下一篇 上一篇

施永青：政治因素難令樓價大跌

【明報專訊】雖然遇上中美貿易戰，再加上近日社會氣氛動盪，市場有部分業主減價出貨，不過，兩大代理巨頭均認為，雖然事件會影響本港樓市，但樓價不會大跌，主要是香港住宅單位供應少而需求大。

被問及近日社會氣氛緊張，會否影響香港樓價，中原集團主席兼總裁施永青表示，早在數年前他已表明政治因素會影響不動產（包括物業）的價值，個人亦有減持物業，但他亦表示，過去數年樓價持續上升，歷史證明了他當時的看法有錯。

施永青表示，現時香港新單位供應少，平均每年只有約兩萬伙，但香港樓價高，早已不是「大部分人」可以承擔的，而目前香港有兩批人，一批認為香港政策有問題，一批認為是可以接受，只有認為可以接受的一群有小部分人買樓，已可吸納該批供應，故發展商根本不怕賣不出。再者，大遊行當日（6月9日），二手成交量比前一周還要多，證明仍有部分人對香港樓市存在信心。他續稱，以往市况不好時，市場放盤量會增加，已放盤的業主會減價，但目前未有此情况出現，故他相信，香港樓市「不似會大跌」。

黃建業料樓市短期見頂

美聯集團（1200）主席黃建業亦表示，中美貿易戰未平、香港政治波瀾再起，樓股唇齒相依下，樓市難免受衝擊，樓價雖然剛登上歷史新高，但相信「短期見頂」，料樓價有機會從高位向下調整。不過，他又稱，本地樓市「供求失衡」問題愈來愈嚴重，加上美國停止加息，對樓價具支持作用，預期樓價短線「窄幅上落」，長線難有大跌之虞。

他續指，香港地少人多，樓價長升長有，單計過去10年，香港樓市曾經歷多次調整期，包括金融海嘯、歐債危機、A股熔斷，以及去年的貿易戰，皆曾觸發樓價回調，惟以去年貿易戰的樓市調整期最短，僅有5個月，而且跌幅只有一成，相較恒生指數一度較高位大跌26%，樓市的抗跌力明顯更強，料今年情况亦復如此。

相關字詞﹕樓市走勢 黃建業 施永青 中美貿易戰

上 / 下一篇新聞

惠譽：倘損高度自治 或檢討港評級 IMF不評政治 指經濟影響言之尚早
惠譽：倘損高度自治 或檢討港評級 IMF不評政治 指經濟影響言之尚早
里昂：《逃犯條例》修訂通過 勢影響港美關係
里昂：《逃犯條例》修訂通過 勢影響港美關係
港元拆息全線逾2厘 港匯曾再升穿7.82
港元拆息全線逾2厘 港匯曾再升穿7.82
恒指急挫後反彈 分析：後市料27600點有阻力
恒指急挫後反彈 分析：後市料27600點有阻力
主席施銘倫減持太古B 套現1985萬
主席施銘倫減持太古B 套現1985萬
內地貸款大減值 東亞盈警 料最多涉30億 拖累上半年盈利大跌
內地貸款大減值 東亞盈警 料最多涉30億 拖累上半年盈利大跌
畢馬威：港銀內地貸款減值率較高
畢馬威：港銀內地貸款減值率較高
核數師拒撤保留意見 TVB：續向星美施壓
核數師拒撤保留意見 TVB：續向星美施壓
英皇：暫難評逃犯例 現樓市需整固
英皇：暫難評逃犯例 現樓市需整固
澳博：葡京人或設衛星場
澳博：葡京人或設衛星場
阿里保密形式交上市申請 公司：不評論 集資勢破友邦紀錄
阿里保密形式交上市申請 公司：不評論 集資勢破友邦紀錄
新股ESR「因應市况」押後上市
新股ESR「因應市况」押後上市
百威亞太傳過上市聆訊
百威亞太傳過上市聆訊
小米斥近半億回購
小米斥近半億回購
分析員「中國豬」言論惹爭議 瑞銀：毫無保留地道歉
分析員「中國豬」言論惹爭議 瑞銀：毫無保留地道歉
油輪遇襲 油價急升逾3％ 油組：貿易摩擦將削原油需求
油輪遇襲 油價急升逾3％ 油組：貿易摩擦將削原油需求
迪士尼擬加州建「漫威主題公園」
迪士尼擬加州建「漫威主題公園」
達美：737 MAX停飛時間將超預期
達美：737 MAX停飛時間將超預期
市場憂美國政治環境 歐元全球使用量反彈
市場憂美國政治環境 歐元全球使用量反彈
張兆聰﹕拆息料見頂 本地地產股短線博反彈
張兆聰﹕拆息料見頂 本地地產股短線博反彈
盧駿匡﹕大陽燭裂口爆升 恒指有望展升浪
盧駿匡﹕大陽燭裂口爆升 恒指有望展升浪
張宗永﹕走在黑衣人中間
張宗永﹕走在黑衣人中間
技術取勝﹕金斯瑞20周線料有支持
技術取勝﹕金斯瑞20周線料有支持
5G展智能廁所提升如廁體驗
5G展智能廁所提升如廁體驗
和黃醫藥 諾獎學者領軍科研
和黃醫藥 諾獎學者領軍科研
譚仔設員工子女獎學金
譚仔設員工子女獎學金
劉思明﹕恒指通過考驗 強化偏好趨勢
劉思明﹕恒指通過考驗 強化偏好趨勢
周顯﹕禁「甩名」首置 市民無法換樓
周顯﹕禁「甩名」首置 市民無法換樓
譚新強﹕特首不是我們「老母」 是打理公務的「姐姐」
譚新強﹕特首不是我們「老母」 是打理公務的「姐姐」
湯文亮﹕利息上升 將重創樓市
湯文亮﹕利息上升 將重創樓市
泰國4.0經濟藍圖 推升豪宅身價 「曼谷華爾街」地段 每方米數萬元入場
泰國4.0經濟藍圖 推升豪宅身價 「曼谷華爾街」地段 每方米數萬元入場
單車加「水樽」 瞬間變電動？
單車加「水樽」 瞬間變電動？
自動雪糕亭 機械臂代勞
自動雪糕亭 機械臂代勞
第一城兩房525萬 近兩月新低 業主憂前景 近月同類高見近600萬
第一城兩房525萬 近兩月新低 業主憂前景 近月同類高見近600萬
龍譽特色戶撻大訂 買家損手281萬
龍譽特色戶撻大訂 買家損手281萬
啟德地延遲截標 梁志堅：社會不穩做法恰當
啟德地延遲截標 梁志堅：社會不穩做法恰當
新世界有關人士逾2.3億購春園街舖
新世界有關人士逾2.3億購春園街舖
一手貨尾量連跌5個月 勢穿萬伙
一手貨尾量連跌5個月 勢穿萬伙
港商研緊湊型濾水器 挑戰逆滲透霸主地位
港商研緊湊型濾水器 挑戰逆滲透霸主地位
逆滲透濾水器市場 2021年逾110億美元
逆滲透濾水器市場 2021年逾110億美元