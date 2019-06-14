施永青：政治因素難令樓價大跌

被問及近日社會氣氛緊張，會否影響香港樓價，中原集團主席兼總裁施永青表示，早在數年前他已表明政治因素會影響不動產（包括物業）的價值，個人亦有減持物業，但他亦表示，過去數年樓價持續上升，歷史證明了他當時的看法有錯。

施永青表示，現時香港新單位供應少，平均每年只有約兩萬伙，但香港樓價高，早已不是「大部分人」可以承擔的，而目前香港有兩批人，一批認為香港政策有問題，一批認為是可以接受，只有認為可以接受的一群有小部分人買樓，已可吸納該批供應，故發展商根本不怕賣不出。再者，大遊行當日（6月9日），二手成交量比前一周還要多，證明仍有部分人對香港樓市存在信心。他續稱，以往市况不好時，市場放盤量會增加，已放盤的業主會減價，但目前未有此情况出現，故他相信，香港樓市「不似會大跌」。

黃建業料樓市短期見頂

美聯集團（1200）主席黃建業亦表示，中美貿易戰未平、香港政治波瀾再起，樓股唇齒相依下，樓市難免受衝擊，樓價雖然剛登上歷史新高，但相信「短期見頂」，料樓價有機會從高位向下調整。不過，他又稱，本地樓市「供求失衡」問題愈來愈嚴重，加上美國停止加息，對樓價具支持作用，預期樓價短線「窄幅上落」，長線難有大跌之虞。

他續指，香港地少人多，樓價長升長有，單計過去10年，香港樓市曾經歷多次調整期，包括金融海嘯、歐債危機、A股熔斷，以及去年的貿易戰，皆曾觸發樓價回調，惟以去年貿易戰的樓市調整期最短，僅有5個月，而且跌幅只有一成，相較恒生指數一度較高位大跌26%，樓市的抗跌力明顯更強，料今年情况亦復如此。