啟德地延遲截標 梁志堅：社會不穩做法恰當

先後與其他發展商合組財團而投得3幅啟德跑道區地皮的會德豐（0020），主席梁志堅透露，已計劃入標競投，集團亦「已計好數入標」，現時社會不穩情况，擔心更改截標地點後又再受影響，故政府延期截標，屬合適做法。另問及日前高銀金融（0530）宣布棄購啟德一幅中標價達111億元的啟德商業/酒店地，梁指，這只屬個別事件，不影響集團對住宅地的出價。

測量師：或因恐流標

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文表示，近日中美貿易情况及社會運動的因素，政府或擔心入標數目、財團出價及庫房收益，再加上政府不想承擔任何潛在風險；此外高銀日前決定棄購啟德商業地，若第4C區1號地標書數目太少或流標，對市場信心構成影響，故政府決定延遲截標。

雖然如此，業界對區內地皮估值仍然維持不變，上述地皮面積約102,053方呎，指定作非工業（不包括辦公室、倉庫、酒店及加油站）用途，可建樓面達714,374方呎，地皮估值125億至143億元，預計每方呎樓面地價約1.75萬至2萬元。