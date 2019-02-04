龍譽特色戶撻大訂 買家損手281萬

本月主要新盤暫錄7宗撻訂

據龍譽成交紀錄冊顯示，樓盤新增一宗特色戶撻大訂，為第3座2、3樓A23室，實用面積977方呎，單位原於5月11日以2813.78萬元售出，買家其後簽署正式買賣合約，但於本月11日、即金鐘警民大衝突前一天取消交易撻大訂，料遭沒收10%訂金、涉逾281萬元。

弦海223呎買家撻訂 損手19萬

另近日透過招標、發價單雙軌發售的屯門弦海，亦錄得一宗新撻訂；單位為13樓T室，屬實用面積223方呎開放式間隔，原於4月1日透過招標以379.58萬元售出，買家於4月11日簽正式買賣合約，但新近取消交易，料遭沒收5%訂金、涉約19萬元。

市况方面，新地（0016）屯門御半山II期未開始收票，會德豐（0020）將軍澳日出康城Grand MONTARA待上載樓書和開價，新盤市場只是銷售餘貨，其中嘉里（0683）屯門掃管笏滿名山最新售出2伙、套現逾4537萬元，當中名庭5座1樓A室，以1945.94萬元售出，實用面積1258方呎，實呎15,469元；名庭1座5樓A室，以2591.5萬元售出，實用面積1377方呎，實呎18,820元。

另新地南昌站匯璽售出1伙低座實用面積1700方呎單位，為月鑽匯12樓B室，成交價4664.71萬元，實呎27,439元；另同系元朗Grand YOHO第2期透過招標，以2647.4萬元售出5座32樓C室，以單位實用面積1185方呎計，實呎22,341元。

御半山II期明開放示範單位

至於日前以折實平均實呎1.51萬元首推108伙的御半山II期，昨日向傳媒開放連裝修示範單位，以2A座18樓G室為藍本，屬實用面積591方呎2房連套間隔；另一個無改動示範單位，以第2A座18樓A室為藍本，實用面積454方呎，屬2房間隔，上述示範單位將於明日起開放予公眾參觀。