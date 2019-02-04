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第一城兩房525萬 近兩月新低 業主憂前景 近月同類高見近600萬

【明報專訊】反《逃犯條例》修訂爆發衝突，整體社會氣氛急速惡化。二手淡市下，各區屋苑相繼錄得減價成交，其中沙田第一城有兩房戶業主看淡後市，減價沽貨離場，單位以525萬元易手，成交價屬屋苑近兩個月以來新低。此外，大圍金獅花園有業主對政治前景不樂觀，加上計劃移民，減價逾一成求售，叫價較市價低約8%。

明報記者 張允亭、林尚民

沙田第一城有2房戶以低價易手。中原市務經理關煜裕表示，沙田第一城52座低層E室，實用面積284方呎，原業主叫價約560萬元放售，及後累減35萬元，以525萬元售出，實呎18,486元。

資料顯示，同類單位曾於今年4月以近600萬元成交，單位為44座高層B室，實用面積284方呎，以590萬元易手，實呎20,775元，成交價為今年同類新高紀錄。換言之，是次E室單位成交較近月高位低逾一成，亦是屋苑近兩個月以來新低成交價。

金獅業主低市價8%放售單位

事實上，大圍金獅花園亦出現減價求售個案。利嘉閣地產市務經理古向嘉表示，金獅花園2期B座低層2室，實用面積282方呎，業主原叫價520萬元，現減價60萬元，叫價460萬元求售，每實呎叫價16,312元。據悉，單位業主已計劃移民，加上近日《逃犯條例》修訂風波影響，對本港未來政治環境感不安，於是減價11.5%求售。參考屋苑同一面積的2期A座中層2室於5月中旬以499.68萬元成交，實呎17,719元，反映上述放盤叫價低市價約8%。

不過，市場仍錄不少高價成交。土地註冊處資料顯示，筲箕灣居屋東霖苑中層11室，屬實用面積214方呎開放式戶，新近以390萬元（已補地價）易手，實呎18,224元，創屋苑呎價新高。原業主於2015年以241萬元（已補地價）購入單位，持貨4年，帳面獲利149萬元或62%。

東霖苑開放式戶實呎1.8萬破頂

另一方面，豪宅再錄大額成交。土地註冊處資料顯示，嘉里（0683）郭氏家族持有的淺水灣保華大廈高層複式單位，實用面積2893方呎，上月以1.13億元易手，實呎39,060元，成交價及呎價均創屋苑新高。

榮明棣逾億首置入市保華大廈

原業主為嘉里貿易有限公司，董事包括嘉里郭氏家族成員郭孔華、郭孔輔等，於2001年以1500萬元購入，持貨18年，帳面獲利9800萬元或6.5倍。

買家以Andy Yung Ming Tai作登記，與中信泰富榮氏家族成員榮明棣英文名相同，料為同一人，而買家今次只須付樓價4.25%印花稅，即以首置客身分入市。

相關字詞﹕中信泰富榮氏家族 嘉里郭氏家族 保華大廈 東霖苑 金獅花園 沙田第一城

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