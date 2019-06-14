泰國4.0經濟藍圖 推升豪宅身價 「曼谷華爾街」地段 每方米數萬元入場

「泰國4.0」目標是於2036年之前將泰國轉型為高科技、高附加價值及高創造力的國家，聚焦的十大目標產業，包括：新世代汽車、高端智能電子產業、高端旅遊及醫療旅遊、現代農業及生物科技、未來食品、自動化設備與智能機械、航空及物流、生物燃料及環保、數位科技互聯網及高端醫療業。泰國政府希望多項基建可以促進經濟增長，將GDP增速由3%提升至6%外，亦創造更多就業機會。

拓十大產業 轉型高附加值國家

今年第一季度推出的新供應總數中，供應量最多的是Phra Khanong-Suan Luang-Bearing，大約2400伙，佔20%；緊隨其後的是Phaya Thai-Ratchadaphisek，供應1938伙（17%）；以及Lat Phrao-Wang Thong Thong Lang 1580伙（佔14%）。

價格方面，有約75%（8500伙）的盤源價格低於每平方米75,000泰銖（約18,767港元），其餘是每平方米7.5萬至10萬泰銖。

Nexus的數據顯示，今年第一季度新推出的公寓均價為每平方米13.94萬泰銖，較去年第四季度的每平方米14.06萬泰銖下跌1%，原因是新供應的公寓大多位於外城地區。新公寓供應量的成交量也降至50%至60%，開發商供應放緩，他們集中銷售已完工但未售出的公寓庫存。

港推3新盤 屬永久業權

泰國最大地產集團旗下公司Grand Unity在香港推出3個新盤，分別是以高鐵概念、BTS零距離為賣點的Mazarine Ratchayothin；位處North Sathon的Anil Sathorn 12；位於皇家地段馬場府第的The Private Residence Rajdamri，並屬永久業權。

Mazarine Ratchayothin位處高鐵總站Bang Sue一帶區域，與高鐵站只是4個站之隔，項目更貼近Ratchayothin鐵路站，確保升值及放租潛力。高鐵總站Bang Sue是為未來東南亞最大交通樞紐中心，瞬間抵步華欣及清邁等旅遊勝地，項目亦鄰近港人熟識的翟道翟周末市場。

The Private Residence Rajdamri位處Rajdamri皇家地段，地皮由皇室持有，也是唯一擁有永久業權的地皮，每平方米售價20萬泰銖（約5萬港元）起，項目設有天際泳池、健身室及會議室等設備一應俱全。

Anil Sathorn 12位處有「泰國華爾街」之稱的金融核心區，周邊都是大使館、知名連鎖酒店、國際名校、跨國金融機構總部，是曼谷最搶手的物業投資地段，集經濟與生活文化於一身，具有大型百貨公司、曼谷市最大公園、寺廟、享譽國際美食店、各大企業及跨國金融機構。曼谷政府為疏導BTS Surasak及Chong Nonsi一帶的交通，將建設BTS Suksa Witthaya站，而此站正貼近Anil Sathorn 12項目。

泰國是港人熱門旅遊勝地之一，除了吃喝玩樂外，更是一個值得投資置業或退休的好地方。泰國近年發展迅速，吸引不少世界各地企業投資，經濟及房屋市場發展趨勢和潛力強，尤其是曼谷基建及社區配套相對成熟，主要交通為天鐵BTS，鄰近鐵路的住宅地段絕對潛藏着房地產投資不可或缺的商機。

物業價格飛升 豪宅更突出

此外，泰國房地產市場較為健康，具升值潛力，樓價相對便宜，鐵路沿線公寓項目均價相當於2萬至3萬港元左右，投資者可以合法持有永久產權的泰國公寓，享有和泰國人同等權利，購買物業後亦即可進行出租，裝修大約只佔樓價的15%，而每年租金回報率可達5至6厘。除此之外，自2010年，曼谷平均樓價持續上升，及至去年泰國房地產價格至少上升8%，尤其是豪華公寓和別墅項目表現特別出眾。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 海外置業錦囊]