湯文亮﹕利息上升 將重創樓市

政治穩定聯匯保障 港長期低息原因

有很多在今年內買樓的人，他們其實沒有迫切需求，只是見到利息長期處於低水平，買樓收租是日日賺，但是他們不明白，香港能夠長期維持低息的一個主要原因，就是政治經濟穩定，又有聯繫匯率保障，外資有信心將資金存放在香港享受更高的回報。所以，美國聯儲局加息9次，香港只是跟了半次，如果香港利息與美國並肩而行，樓價比現在最少低15%，這是我不時提醒大家小心利息上升的原因。

有不少評論員話，如果沒有特別原因，在美國有機會減息的情况下，香港的低息環境有機會持續多10年，人生有幾多個10年，現在唔買樓就笨，甚至有評論員預測樓市在未來18個月上升30%，大家可能忽略了一件事，原來低息也有「八二定律」，即使未來10年香港仍然處於低息期，但升幅則遠遠不及已經過去10年，假設整個低息期為20年，在過去10年，樓價升幅已經佔了整個周期八成，在未來10年，即使低息持續，樓價亦只能上升餘下兩成，萬一加息，樓市是否能夠承受到考驗，就有待證明。

低息也有八二定律

近幾日不知是否受《逃犯條例》修訂抑或是中美貿易戰影響，香港拆息不但飈升，而且出現倒掛現象，我不敢說這是加息先兆，但君子不立危牆之下，大家睇定形勢再做決定，總比以慷慨赴死的心態去買樓好得多，我夠膽講一句，如果香港利息上升，一定會重創樓市，我亦不相信有人會話，利息上升是因為經濟理想，樓市仍然會繼續上升。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]