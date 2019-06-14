周顯﹕禁「甩名」首置 市民無法換樓

我看到這新聞，第一時間心想，傻的嗎？這不是令到市民無法換樓，連先賣後買也不可以了。又或者是禁絕內部轉讓？這也證明了，測量界專出奇葩，走了一個DQ了的姚松炎，還有千千萬萬個。問題在於，這些奇葩的「胡言亂語」並非是在其他範疇的問題，而是在其功能組別的專業，這才叫奇。

話時話，測量界都有其他人，例如說，梁振英啦！他肯定是測量界中最成功的人士了。至於我的朋友Phemey，也都是奇人一名，跟過梁振英，炒樓賺過大錢，科網熱時教過寫網頁，細價股熱時搞細價股，Bitcoin熱時又搞Bitcoin，還做過上市公司主席，在本報及多份傳媒寫專欄，當年我搞《香港投資日報》，他還夾了錢，當出版人呢！

精明投資者懂渾水摸魚

我雖然定期見到Phemey，不過他現時都有點無所事事，如果連他這樣懂得鑽營的人，都無嘢做，由此見得，現時的市場是多麼的死狗了。

至於現階段，作為投資者可以點做，我的回答是：只恨跌得太少，一個精明的投資者，應該懂得渾水摸魚，趁亂賺錢，血腥塗地之日，才是入市之時！

[周顯 投資二三事]