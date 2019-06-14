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張兆聰﹕拆息料見頂 本地地產股短線博反彈

【明報專訊】恒指昨日跌13點，收報27,294點，成交金額812億元。1個月港元拆息進一步升至2.6厘，港股初段顯著下跌，最低見26,825點，其後大市反覆回穩，全日走勢近乎V形反彈，卻沒有特別消息。正常來說，昨日試底後即日回升，短期低位已現的機會不少，有條件進一步向好。比較強勢的有內需股、內房股等，若相信拆息已升得七七八八，本地地產股是短線博反彈的對象。

拆息走高掀動市場，除了半年結外，阿里巴巴快將來港招股、銀行準備好資金應付IPO孖展需求也是因素之一。港股初段繼續出現恐慌拋售，友邦（1299）、領展（0823）以至一眾本地地產股沽壓顯著，但未幾市場回穩，買盤又快速湧現。藍籌股中比較強勢的是港交所（0388），本欄日前已推介，周二突破頸線後，昨日回試支持位後再上，動力比想像中強。雖然強勢有特別原因，但始終是市場風險胃納的指標，投資者對後市是較為樂觀。

下半年減息降準機會大 優質內房股受惠

內房股和內需股強勢，幾隻年初至今升幅較大的股份都強勢，融創（1918）、奧園（3883）及龍湖（0960）升幅介乎4％至6％，龍湖更加創出52周新高。始終內地下半年減息降準的機會極大，優質內房股銷售肯定會受惠。

維他奶頤海澳優長升長有

內需股方面，維他奶（0345）、頤海（1579）和澳優（1717）長升長有，李寧（2331）回升至高位，安踏（2020）則相對落後。集團早前遭沽空機構殺人鯨資本（Blue Orca）於論壇上唱淡，認為安踏增長由FILA推動，但是FILA在內地銷售欠佳，又對集團帳目、企業管治和資金管理表示質疑，建議沽出，認為股價合理值應較唱淡前低32%至34%。集團當日股價也大跌5％，但很快就以較當時股價溢價的每股49.11元配股予lululemon創辦人，淨籌7.78億元，股價也很快回穩。

安踏有力沿20天線反覆回試高位

昨日又傳出天貓618期間，FILA銷售額迅速破億，6月1日FILA天貓旗艦店成交暴漲1500%以上，其中新品RAY老爹鞋銷售額環比增長4800%。集團副總裁李玲又於一個論壇上表示，2018年安踏的電商流水56億元，同比增長43%；門店超過12,000家，市值突破1500億元。到2025年，安踏集團計劃實現銷售總流水千億，超越所有競爭對手，市場份額25%，成為中國運動鞋服市場規模最大的集團公司。一直以來，安踏股價都較李寧更強，短期因沽空事件影響而變為落後，會是一個好的入市機會。走勢上，安踏早前大跌後，股價曾經受阻於50元關口。本周一突破後，周三回試並成功企穩，昨日再升，預料有力沿20天線反覆回試高位，可逢低吸納。

領展（0823）昨日一度大跌2.7％，最終幾乎收復所有失地，反映市場開始消化拆息抽升的影響。其他股份相對落後，但多數能守住前低位呈雙底格局，無論房託、收租股還是本地地產股都可短線博反彈。

[張兆聰 還看今朝]

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